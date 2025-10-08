Maestro latino abusó de un niño y le ofreció dinero para que callara: declarado culpable en NJ

Isaías Garza fue declarado culpable de agredir sexualmente a un alumno menor de edad y posteriormente ofrecerle dinero para que mintiera sobre el abuso, cuando era profesor de una escuela pública en Bridgeton, Nueva Jersey.

Garza, quien actualmente tiene 57 años, fue acusado de agredir sexualmente a la víctima, identificada únicamente como R.H. El crimen sucedió en múltiples ocasiones entre 2004 y 2005, según informó el viernes la Fiscalía del condado Cumberland en un comunicado de prensa.

Fue arrestado inicialmente en octubre de 2018 y acusado de agredir sexualmente a R.H. y a otro menor, I.H., descrito por los medios locales como hermano de la víctima. Las autoridades afirmaron que el abuso comenzó cuando ambas víctimas eran menores de 13 años, destacó Daily News.

Cuando comenzó el abuso, R.H. cursaba 6to grado en el programa ExCEL de las Escuelas Públicas de Bridgeton -un plan de aprendizaje altamente selectivo que enfatiza el rigor académico, el desarrollo del carácter y la participación comunitaria-, donde Garza era director.

Durante el juicio, que comenzó el 19 de septiembre de este año, la fiscalía presentó pruebas de que Garza agredió sexualmente a R.H. en múltiples ocasiones y lo sobornó con “dinero y otros beneficios” para que mintiera a los detectives tras la apertura de una investigación sobre las acusaciones en 2018.

El veterano maestro trabajó en esa escuela desde 1995 hasta su suspensión y despido tras la publicación del caso, y siempre ha negado las acusaciones en su contra. El viernes, un jurado del condado Cumberland coincidió con la fiscalía y declaró a Garza culpable de agresión sexual y manipulación de testigos/soborno.

Los cargos adicionales que involucraban a R.H. e I.H. fueron desestimados antes del veredicto del viernes, según informó la fiscalía. La sentencia quedó programada para el 30 de enero de 2026. Enfrenta entre 5 y 10 años de prisión por cada cargo.

El mes pasado Sandy Carazas Pinez fue condenada a 25 años de prisión por abusar sexualmente de un estudiante adolescente en una escuela para niños con necesidades especiales donde ella era docente en Yonkers (NY).

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

En agosto Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hace tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

A fines de julio Harry Peless, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), fue arrestado como sospechoso de mantener conversaciones en línea sexualmente explícitas casi a diario con una “niña” de 13 años de Nueva jersey, sin saber que en realidad era un agente encubierto.

A medidos de julio Christopher Terranova fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber usado su posición en el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) para explotar sexualmente a adolescentes en al menos dos estados del país, Nueva York y Texas. Igualmente ese mes Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

Previamente Saneel Boodram, empleado de una escuela secundaria en Harlem (NYC), fue acusado formalmente de abusar sexualmente de tres niñas, según la fiscalía. En junio Anamaría Milazzo fue despedida de su trabajo como empleada escolar y acusada de presuntamente enviar fotos de desnudos a un menor de 14 años en Elmira (NY). Igualmente ese mes Renee Hoberman, terapeuta de niños en Long Island (NY), se declaró culpable de distribución de pornografía infantil, anunció la Fiscalía Federal del Distrito Este.

En abril de este año Samuel González, ex profesor de teatro en una escuela de Nueva York, fue acusado de distribuir una colección de pornografía infantil con más de 1,500 archivos, incluyendo imágenes que mostraban abusos sexuales a bebés y niños pequeños, según fiscales federales.

A fines de marzo Daniel James Halloran, ex concejal republicano de la ciudad de Nueva York que cumplió condena en una prisión federal por un esquema de sobornos, fue arrestado en Miami por cargos de pornografía infantil. También ese mes José Sáez Jr., joven pastor de una iglesia cristiana en Long Island (NY), se declaró culpable en el Tribunal Federal de Central Islip de explotación sexual infantil por solicitar contenido en un servicio de mensajería encriptada donde mantuvo conversaciones obscenas con menores de edad.

Igualmente ese mes Winston Nguyen, ex ganador en el juego de TV “Jeopardy” y profesor de matemáticas en una escuela privada en Brooklyn (NYC), se declaró culpable de haberse hecho pasar por un adolescente e incitado a alumnos menores de edad para enviarle fotos desnudas en las redes sociales.

En febrero dos maestros de Nueva Jersey y Long Island fueron acusados en casos separados de abusar de menores de edad. En diciembre Michael Olson, ahora ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan. Igualmente ese mes una investigación de años llevó al arresto de siete sospechosos de pertenecer a dos bandas de tráfico de mujeres tan jóvenes como de 13 años en Nueva Jersey.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en Nueva Jersey, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda