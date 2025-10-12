Amiga de Diane Keaton asegura que la actriz estaba muy delgada antes de morir

Diane Keaton, una de las figuras más icónicas del cine estadounidense, había preocupado algunas semanas antes de su muerte por su notable pérdida de peso. La actriz y directora, recordada por clásicos como: ‘Annie Hall’, ‘The Godfather’ y ‘Father of the Bride’, murió el sábado a los 79 años, según confirmó su representante. Aún se desconocen las causas exactas de su deceso.

“Estaba muy delgada. Había perdido mucho peso”, relató la compositora y amiga cercana de Keaton, Carole Bayer Sager, en entrevista con la revista People.

De acuerdo con Sager, la actriz había pasado menos tiempo en Los Ángeles durante los últimos meses, pues se había trasladado a Palm Springs tras los incendios forestales que afectaron su residencia a inicios de año.

“Tuvo que irse a Palm Springs porque su casa tuvo daños internos y tenían que limpiar todo. Se fue allí por un tiempo. Cuando volvió, me quedé atónita por cuánto peso había perdido”, agregó la compositora.

Una fuente adicional indicó al medio que la salud de Keaton “había declinado fuertemente en tiempos recientes” y que, durante sus últimos meses, estuvo acompañada únicamente por su familia más cercana.

“En sus últimos meses, estuvo rodeada sólo por su familia más cercana, que eligió mantener todo de manera privada. Incluso viejos amigos no supieron qué ocurría“, expresó el informante.

A lo largo de su vida, Keaton fue noticia por algunos de los problemas de salud que enfrentó.

En su juventud, durante su etapa en Broadway, desarrolló bulimia, un trastorno alimenticio que, según reconoció, la afectó profundamente.

“Era enfermizo y escalofriante. La bulimia te quita mucho tiempo del día”, confesó en 2014, mientras promocionaba su libro de memorias, ‘Let’s Just Say I Wasn’t Pretty’.

La actriz también fue diagnosticada en sus veintes con un tipo de cáncer de piel, condición que atribuyó a una predisposición genética. Décadas más tarde, Keaton también enfrentó cáncer de células escamosas.

