Celebridades lamentan la muerte de Diane Keaton: Michael Douglas, Robert De Niro y Viola Davis se pronuncian

La industria del cine está de luto tras el fallecimiento de la famosa actriz Diane Keaton, a los 79 años. Decenas de actores y celebridades lamentaron la muerte de la legendaria actriz conocida por películas como ‘El Padrino’ y ‘El padre de la novia’.

El actor Michael Douglas lamentó el fallecimiento de su amiga a través de un mensaje en Instagram.

“QEPD mi amiga Diane Keaton. Una pérdida desgarradora de uno de los mayores íconos de nuestra industria. Tengo muchísimos recuerdos entrañables de trabajar con Diane en nuestra película ‘Y así va’ hace casi doce años. Envío mis más sinceras condolencias a la familia Keaton en estos momentos difíciles”, escribió Douglas.

Mia Farrow resaltó las cualidades de la actriz y se solidarizó con su familia en este difícil momento. “Era una actriz absolutamente maravillosa y una persona excepcional y fascinante. Mis pensamientos están con sus hijos y hermanas. Descansa en paz, Diane”, escribió Farrow en Instagram junto a una foto en blanco y negro de la fallecida actriz.

La actriz Reese Witherspoon dedicó un sentido mensaje a Diane Keaton en su evento Shine Away en Los Ángeles el sábado y explicó que la legendaria actriz fue su primera mentora.

“Y tuve que tomarme un momento para pensar bien porque cuando tenía 15 años —Diane fue muy importante, fue una de mis primeras mentoras en este negocio—, tenía 15 años y era de Nashville, Tennessee, y no conocía a nadie. Llegué, era mi segunda, quizás mi tercera audición para una película, y audicioné para ella y me miró después… y me dijo: ‘¿Quién eres?’. Soy Reese Witherspoon. Soy de Nashville, Tennessee. Ella dijo: ‘¿Te lo estás inventando? ¿Ese acento que haces?’. Bueno, estás contratada hoy, mañana y pasado mañana. No sé quién eres, pero me emociona tenerte aquí”, dijo.

Ben Stiller reconoció la grandeza actoral de Diane Keaton. “Diane Keaton. Una de las más grandes actrices de cine de la historia. Un ícono de estilo, humor y comedia. Brillante. Qué persona”, escribió.

La actriz Mandy Moore recordó la importancia que tuvo Diane Keaton en su vida. “Estoy tan triste por su partida, por todas las razones, pero también porque sentí que estaría aquí para siempre, deslumbrándonos con su talento y su encanto (y su estilo, ¡vaya!). Una de las mejores de la historia. Todo mi amor para sus hijos y seres queridos”.

La actriz Viola Davis lamentó profundamente el fallecimiento de Diane Keaton. “¡No! ¡No! ¡No! ¡Dios, todavía no, NO! Hombre… definiste la feminidad. El patetismo, el humor, la ligereza, tu eternamente joven espíritu y tu vulnerabilidad: tatuaste tu ALMA en cada papel, haciendo imposible imaginar a otra persona interpretándolo. Fuiste, sin dudas, auténticamente TÚ. Te quise. Hombre… descansa bien. Dios bendiga a tu familia, y sé que los ángeles te están llevando a casa”, escribió Davis en Instagram

Robert de Niro también se pronunció en un comunicado. “Una leyenda, un ícono y un ser humano verdaderamente bondadoso. Tuve el honor de trabajar con ella cuando tenía 18 años. La extrañaremos profundamente”, dijo el actor.

Diane Keaton falleció el sábado a los 79 años, según informó su representante a medios estadounidenses. Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento.

