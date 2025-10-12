Bella Hadid se sometió a controversiales tratamientos experimentales para el Lyme

La modelo Bella Hadid se ha sometido a tratamientos no convencionales para la enfermedad de Lyme que padece desde que era una adolescente. De acuerdo con Daily Mail, la supermodelo se internó en una clínica alemana para recibir un tratamiento alternativo.

En septiembre de este año, Yolanda Hadid, madre de la modelo, compartió fotos de su hija desde el hospital, con evidente malestar físico, lágrimas en sus ojos, conectada a catéteres y vías intravenosas. Las imágenes, que distaban de la vida glamorosa que Bella Hadid comparte en redes, sorprendió a sus seguidores.

“Has luchado otro mes de tratamiento y sé que Dios es bueno, los milagros suceden todos los días. Oro por tu pronta recuperación, mi amor. Esta enfermedad nos ha puesto de rodillas, pero siempre nos levantamos”, escribió Yolanda junto con las fotos.

Bella Hadid shares new photos:



“I’m sorry I always go MIA I love you guys” pic.twitter.com/TKwyTMsrGs — Pop Crave (@PopCrave) September 17, 2025

Yolanda Hadid ha dicho que Bella padece una supuesta forma de Lyme crónico, una variante de la enfermedad que no es reconocida por la comunidad médica. Sin embargo, Bella se internó en el St. George Hospital, un centro especializado en enfermedades crónicas y terapias no convencionales ubicado en las afueras de Múnich.

En ese momento Bella Hadid se sometió a tratamientos experimentales dentro del centro de salud, los cuáles no han sido aprobados en Estados Unidos. El centro se especializa en tratamiento del “Lyme crónico” y asegura haber atendido con éxito a más de 800 pacientes con esta enfermedad.

Según indicó Daily Mail, el tratamiento al que se sometió Bella Hadid consiste en hipertermia corporal total. Se trata de un método que eleva la temperatura del cuerpo hasta los 107°F (41.6°C) durante varias horas mientras el paciente se encuentra sedado. El objetivo es “matar las bacterias responsables de la enfermedad”, según la descripción del hospital.

La fuente consultada por el medio de comunicación aseguró que Bella se sometió a dos sesiones de hipertermia, con una semana de diferencia. También habría recibido antibióticos intravenosos, infusiones de péptidos, quelación (para eliminar metales pesados) y el uso de un catéter de aféresis para limpiar la sangre.

Días después de someterse a este tratamiento, Bella Hadid regresó a las pasarelas en Paris Fashion Week.

Sigue leyendo:

Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos besándose en un yate en California

Asesinan a Ian Watkins, exvocalista de Lostprophets, en prisión mientras cumplía condena por pedofilia

La secuela de ‘La Pasión de Cristo’ no contará con el elenco original