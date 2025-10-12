Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos besándose en un yate en California

La cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau fueron captados besándose y en una actitud muy cariñosa durante un paseo en yate en California.

De acuerdo con imágenes difundidas por Daily Mail, Perry y Trudeau tomaron un paseo a bordo del Caravelle, el yate de la cantante, en la costa de Santa Bárbara, en California, a finales de septiembre.

Las imágenes fueron tomadas por una persona que viajaba en una embarcación cercana de avistamiento de ballenas. En las fotos se puede ver a el ex político canadiense y la cantante californiana teniendo un cariños momento en el que se besaron apasionadamente sobre la cubierta del yate y compartieron un romántico abrazo.

Katy Perry lucía un traje de baño negro mientras que Trudeau vestía solo un pantalón de jean y tenía el torso desnudo.

Katy Perry and Justin Trudeau were spotted together last month on KP's US$4 million yacht in Santa Barbara. pic.twitter.com/903DzXNaEj — Katy Perry Info (@KPPlayInfo) October 12, 2025

La fuente dijo a Daily Mail que reconoció al político por el tatuaje de cuervo Haida que lleva en su brazo izquierdo, símbolo de la cultura indígena canadiense y referencia habitual durante su gestión pública.

“Acercó su bote a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y empezaron a besarse. No me di cuenta de con quién estaba hasta que vi el tatuaje en el brazo del chico, e inmediatamente supe que era Justin Trudeau”, declaró un testigo del encuentro al Daily Mail.

Aunque Perry y Trudeau no han confirmado públicamente una relación, las imágenes difundidas confirman que existe un romance entre ambas figuras públicas.

Los rumores de romance surgieron en julio cuando ambos fueron vistos durante una cena privada en el restaurante Le Violon, en Montreal. Al día siguiente, fueron fotografiados paseando juntos en Mount Royal Park. Trudeau también fue visto entre el público de uno de los conciertos de la gira Lifetimes de Perry, en Canadá.

Tanto Katy Perry como Justin Trudeau se encuentran disfrutando de la soltería. La intérprete de ‘Roar’ se separó del actor Orlando Bloom a mediados de este año. De esa unión nació su hija Daisy, de cinco años.

Trudeau, por su parte, se separó de su esposa de 18 años , Sophie Grégoire, en 2023. De este matrimonio nacieron tres hijos Xavier, de 17 años, y Hadrien, de 11, y su hija Ella-Grace, de 16.

