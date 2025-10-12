Cientos de camiones de ayuda humanitaria llegan a Gaza

La ayuda humanitaria entró en la Franja de Gaza desde Egipto este domingo 12 de octubre, de acuerdo al plan de alto al fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes pasado. Largas filas de camiones que llevan alimentos y medicamentos se encuentran en la zona fronteriza de Rafah, donde esperaron para entrar a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, controlados por Israel,

El canal de televisión egipcio Al Qahera News informó que durante el día ingresaron alrededor de 400 camionestes cargados con ayuda humanitaria para la población de Gaza. Los camiones son inspeccionados por las autoridades israelíes antes de permitirles el acceso a Gaza.

Israel permitirá la entrada de 600 camiones diarios

Se trata de “la mayor cantidad de ayuda que entra en el enclave palestino desde el principio de la crisis”, aseguró el mismo medio y además de estos vehículos que llegaron el domingo, “colas de camiones esperan en una carretera de hasta cinco kilómetros de largo” en Rafah para ser enviados a Al Awja o Kerem Shalom.

De acuerdo con lo alcanzado el pasado miércoles en Egipto, Israel permitirá la entrada todos los días de hasta 600 camiones, operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes.

Los tráilers con decenas de toneladas de alimentos y material médico, también llevan varias cisternas con combustible.

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor y las tropas israelís se retiraron de las urbes gazatíes.

Liberación de rehenes israelíes

A partir de entonces, Hamás dispondría de tres días para devolver todos los rehenes israelíes retenidos que continúan con vida, cuya entrega está prevista para el lunes.

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel está listo para recibir a todos los rehenes cautivos, y llevar a cabo al canje de presos palestinos como parte del plan.

“Israel está preparado y listo para la recepción inmediata de todos nuestros rehenes”, dijo Netanyahu en un comunicado emitido este domingo.

Con información de DW y EFE

