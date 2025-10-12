Netanyahu dice que Israel logró “enormes victorias”, pero “la lucha no ha terminado”

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró este domingo que Israel ha conseguido progresos destacados en el conflicto con el grupo terrorista palestino Hamás en la Franja de Gaza, aunque advirtió que el enfrentamiento permanece vigente.

Netanyahu habló un día antes del esperado retorno de los rehenes que aún permanecen secuestrados en el enclave desde el ataque del movimiento islamista el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, el sábado fue abucheado en Tel Aviv cuando el enviado estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, daba un discurso en la plaza de los Rehenes ante miles de israelíes.

“Juntos hemos logrado enormes victorias, victorias que han sorprendido al mundo entero. Y quiero decirles: en todos los lugares donde combatimos, obtuvimos la victoria, pero al mismo tiempo, debo decirles que la lucha no ha terminado”, afirmó el primer ministro en un discurso al país.

Afirmó que “enemigos” intentan reponerse para atacar nuevamente a Israel

Es “un acontecimiento histórico en el que se mezclan la tristeza por la liberación de los asesinos con la alegría por el regreso de los rehenes”, afirmó el dirigente israelí en su breve discurso.

Netanyahu, que dirige un gobierno de coalición liderado por su partido de derecha, el Likud, advirtió que persisten desafíos. “Todavía nos quedan por delante grandes retos en materia de seguridad. Algunos de nuestros enemigos están tratando recobrar fuerzas para atacarnos de nuevo”, sostuvo.

El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, estipula un canje para la liberación de los últimos rehenes, vivos y muertos, que quedan en Gaza por casi 2,000 palestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos “por motivos de seguridad nacional”.

