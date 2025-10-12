Sujeto acusado de cortarle los dedos a un hombre es arrestado por atropello y fuga en Queens

Un sujeto de El Bronx con trastornos de salud mental, arrestado a inicios de 2025 por cortarle los dedos al dueño de un perro con un machete, fue detenido nuevamente por arrollar fatalmente a una mujer en motocicleta en Queens el año pasado, informaron las autoridades.

Identificado como Timothy Bohler, de 31 años, conducía una motocicleta Jiajue 2023 el 22 de marzo de 2024, alrededor de las 8:30 de la noche, en dirección sur por la calle 114 y la avenida Liberty en South Richmond Hill, cuando embistió a Lelawattie Narine, de 52 años, quien estaba en la calle cerca de una esquina, explicó la policía.

Bohler y Narine cayeron en el asfalto, tras lo cual el hombre abandonó su motocicleta y se fugó del lugar de los hechos a pie.

La víctima, que vivían a pocas cuadras de donde fue atropellada, sufrió una grave lesión en la cabeza. Los paramédicos la llevaron al Hospital Jamaica en estado crítico. Narine estuvo más de dos semanas hospitalizada antes de perder la vida a causa de sus heridas el 9 de abril del año pasado.

Bohler fue acusado en su comparecencia en Queens por abandonar el lugar de un accidente con resultado de muerte, conducir sin licencia con agravantes y conducir un vehículo sin matrícula, entre otros cargos, en relación con la colisión mortal.

Asimismo, se le impuso una fianza en efectivo de $50,000 dólares, una fianza asegurada de $100,000 dólares y una fianza de garantía parcialmente garantizada. Su siguiente audiencia está programada para el 20 de noviembre.

El sujeto tiene 20 detenciones anteriores, indicó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El 24 de enero, Bohler fue acusado de empuñar un machete y amputarle cuatro dedos al dueño de un perro en una agresión descarada a plena luz del día en medio de una disputa porque el canino no paraba de ladrar.

La víctima en cuestión de nombre Rakeem Tayquon Young, de 34 años, paseaba a su perra, Chanel, cerca de Southern Blvd. Eran las 11:20 de la mañana y la calle 178 Este en East Tremont, alrededor de esa hora, cuando Bohler, también en compañía de su perro, se le acercó. Mientras la situación se tensaba más, sacó un machete con la intención de atacar a la perra de Young, pero intervino valientemente para protegerla, aseguró NYPD.

“Me dijo: ‘Oye, trae a tu perro. Le voy a cortar la cabeza'”, declaró Young desde su cama de hospital mientras se recuperaba del terrible ataque. “Y entonces el tipo me atacó con el cuchillo sin motivo aparente. Recuerdo que levanté la mano y dije: ‘¡No! ¡No!'”.

Cuando el dueño de Chanel levantó la mano para proteger a su mascota de la gran cuchilla, el delincuente le corto los dedos de la mano izquierda, informó Daily News.

Todavía en estado de shock, Young trató de perseguir al criminal antes de darse cuenta de que debía buscar ayuda.

“Corría por la calle y me faltaban los dedos”, expresó Young. “Cuando blandió el machete por primera vez, miré y vi que me faltaban los dedos. Después de eso, no pude seguir buscando”.

Los Servicios de Emergencia hallaron tres de sus cuatro dedos faltantes, pero el cuarto se perdió en las calles de la ciudad en medio de todo el caos, lo que los llevó a una búsqueda desesperada, señaló su madre, Kimtreese Young.

El hombre con los dedos cortados fue sometido a una operación de 13 horas para reimplantar sus dedos, para posteriormente ser llevado al Hospital Bellevue para su recuperación.

El NYPD encontró a Bohler semanas después, lo capturaron el 3 de febrero y lo acusó de agresión, posesión ilegal de un arma e intento de agresión. Su siguiente cita en los tribunales por este caso está pautada para el 21 de octubre.

