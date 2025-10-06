Atropellan fatalmente a abuela que cruzaba una calle de Brooklyn, el conductor se fugó y la dejó morir

El conductor de una camioneta todoterreno que se saltó un semáforo en rojo y arrolló mortalmente a una mujer mayor que cruzaba una calle de Brooklyn, la dejó morir en el asfalto y escapó del lugar de los hechos, informaron las autoridades.

La víctima, identificada como Judith Byron, de 75 años, tenía la señal de cruce cuando entró al paso peatonal en la Séptima Avenida en la calle 41 en Sunset Park, alrededor de las 9:30 de la noche del sábado, cuando la camioneta SUV plateada se pasó la luz y la embistió, según los funcionarios.

La mujer fue llevada de urgencia al Centro Médico Maimonides, pero murió poco después esa misma noche.

Su hija desconsolada, Tomasina Byron, indicó que deseaba haber podido estar a lado de su madre en sus últimos momentos.

“No tengo ningún odio hacia esa persona”, expresó Byron, agregando que tenía previsto volar a casa desde Puerto Rico para verla el domingo.

“Solo desearía haber estado allí para tomarle la mano y hacerle saber que todo iba a estar bien, que no estaba sola”.

Byron había adoptado a Tomasina de un sistema de acogida y ambas eran muy cercanas, dijo.

“Hablamos todos los días y ella es mi mejor amiga”, manifestó Tomasina.

Dos horas antes de su muerte, la mujer mayor había hablado por FaceTime con su hija y su nieta de un año desde Nueva York.

“Me dijo: ‘Tengo muchas ganas de ver a mis hijas, las extraño muchísimo’, y yo le dije: ‘¡Nos vemos mañana!’”, expresó Tomasina. “Eso fue lo último que le dije a mi mamá”.

Byron fue recordada como una persona desinteresada, que se ofrecía como voluntaria cada vez que podía y siempre ayudaba a la gente de su vecindario. El 11 de septiembre, ayudo a repartir comida a los rescatistas.

La noche en que la víctima perdió la vida, paseaba al perro de su hija. “Mi mamá es tan dulce, todo el mundo la quería”, señaló Tomasina.

Hasta este lunes en la mañana, el conductor que realizó el atropello y fuga, huyó y no ha sido arrestado por los agentes de la policía.

