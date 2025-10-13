Choque entre Eric Adams y periodista por libro de Jasmine Ray: “Eres una persona enferma”

Un tenso intercambio entre el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y un periodista se produjo el jueves en Times Square, durante un anuncio sobre seguridad pública, cuando el foco de la conferencia cambió hacia la reciente publicación del libro Political Humanity, escrito por su exnovia Jasmine Ray.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Adams interrumpió las consultas sobre seguridad pública para referirse al libro. “Antes de responder a esta pregunta, hay algo que quiero hacer: a muchos de los que me cubrieron se les hacía agua la boca al pensar que Eric iría a la cárcel”, expresó.

El alcalde negó una supuesta acción sexual descrita en el texto. “En el Daily News se afirmó que hubo una acción sexual en Borough Hall, ella lo informó en ese libro y no hubo tal cosa”, dijo.

El intercambio escaló cuando se dirigió a un periodista presente en la conferencia de prensa.

“Eres un hombre oscuro y enfermo. Sabes que eres una persona oscura y enferma”, repitió, señalándolo.

FOX News reseñó que Adams incluso comentó que deseaba tener un micrófono para “soltarlo” en ese momento, antes de retirarse del podio acompañado por funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York y del Ayuntamiento.

Según detalla el medio, el intercambio se produjo mientras la comisionada de policía Jessica Tisch permanecía junto al alcalde, visiblemente incómoda.

Adams acusó a algunos periodistas de haberlo cubierto de manera parcial y de “sobresexualizarlo”.

El altercado ocurrió en medio de la atención mediática que ha generado Political Humanity.

Jasmine Ray trabajó en la administración de Adams hasta hace pocos días y describe en su libro la relación personal que mantuvo con el alcalde. Incluye detalles sobre su vínculo amoroso, momentos de vulnerabilidad y observaciones sobre la política neoyorquina, según reseñó The New York Post.

Ray conoció a Adams en 2014 durante un juego de los Brooklyn Nets y su relación se consolidó un año después tras un evento en el Bronx. La relación terminó cuando Adams pidió espacio para concentrarse en su carrera política, aunque continuaron cercanos en términos profesionales y de amistad.

La mujer llegó a ser directora de la Oficina del Alcalde de Deportes, Bienestar y Recreación, un cargo que según los medios le reportaba un salario de $160,000 dólares anuales.

El libro, que combina memorias personales con reflexiones sobre liderazgo y política, aborda también las tensiones que enfrentan las figuras públicas afrodescendientes.

La descripción oficial publicada en Amazon indica que Jasmine Ray explora la intimidad, el sacrificio y la traición en la vida del alcalde, y utiliza su historia para analizar temas más amplios como el racismo, las divisiones sociales y la fragilidad del liderazgo contemporáneo.

Adams ya había reaccionado días antes en su cuenta de X sobre el libro.

“Jas siempre ha liderado con integridad. Escribir este libro no fue fácil, pero quería que la gente comprendiera su trabajo, su misión y el lado humano que se esconde tras los titulares. La respeto por eso y disfruté leyéndolo. Espero que todos lo lean”, escribió.

Jas has always led with integrity. Writing this book wasn’t easy, but she wanted people to understand the work, the mission, and the human side behind the headlines. I respect her for that and I enjoyed reading it. I hope all will read the book. https://t.co/mYQwDJeeMR — Eric Adams (@ericadamsfornyc) October 9, 2025

