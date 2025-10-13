Diane Keaton era una apasionada por la arquitectura y dejó joyas en Los Ángeles

Diane Keaton no solo fue reconocida por su trabajo como actriz, pues también era una apasionada de la arquitectura que se tomaba su tiempo para reformar propiedades históricas en Los Ángeles, California, incluso llegó a escribir un libro sobre su experiencia.

Este sábado 11 de octubre se confirmó su muerte a los 79 años, y además de lamentarlo, se aprovechan estos días para recordar las películas y otros proyectos en los que participó. Por eso, se ha informado que su patrimonio era de $100 millones de dólares y varios medios han hecho una lista de todas las propiedades que tuvo durante su carrera.

Keaton dedicó mucho tiempo a invertir dinero comprando propiedades históricas y reformándolas para luego venderlas, incluso, muchas de esas propiedades que reformó pasaron a manos de otras celebridades.

Por ejemplo, en 2010 le vendió una de esas propiedades al cineasta Ryan Murphy. Ella había pagado $8.1 millones de dólares por la casa y la terminó vendiendo en $10 millones de dólares.

En mayo de este año también entró al mercado de bienes raíces una propiedad en Pacific Palisades, que fue diseñada por el hijo del afamado arquitecto Frank Lloyd Wright, y que ella se encargó de mejorar. La mansión estaba disponible por $12.88 millones de dólares.

Este mismo año, Keaton estuvo intentando vender un rancho que data de los años 20 y que fue pieza central para ella al escribir el libro ‘The House that Pinterest Built: Diane Keaton’. Inicialmente, la propiedad estuvo disponible por $28.9 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que el precio se rebajara a $27.5 millones de dólares.

Esa propiedad estaba disponible por agentes de bienes raíces de Compass, pero actualmente el anuncio no está disponible. Se desconoce si la actriz llegó a cerrar la venta antes de morir.

Su talento para el diseño también la hizo ser parte de alianzas con marcas especializadas. Por ejemplo, el año pasado salió una colección de la actriz en alianza con Hudson Grace. En su momento, la marca dijo: “Inspirados por su estilo audaz y distintivo, nos hemos asociado en nuestra colaboración FIRST-EVER, diseñando una gama de piezas imprescindibles inspiradas en su estilo y hogar”.

