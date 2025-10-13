Woody Allen dedicó un artículo a la fallecida Diane Keaton

El pasado sábado 11 de octubre, se confirmó la muerte de la actriz Diane Keaton a los 79 años. Muchas celebridades han lamentado la muerte Keaton, pero el cineasta Woody Allen decidió publicar un artículo en el que la homenajea.

Allen hizo la publicación en ‘The Free Press’ que se titula ‘Woody Allen Remembers Diane Keaton’. En el texto, recuerda cómo la conoció y resalta lo especial que fue para él y para la industria del cine.

Asegura que era “diferente a cualquier otra persona que el planeta haya experimentado o que probablemente no vuelva a ver jamás”.

Keaton y Allen se conocieron cuando ella adicionó para ser parte de ‘Play It Again’, obra de teatro que él dirigida y que se iba a presentar en The Morosco Theatre, en Broadway.

Escribe: “Entró, leyó para nosotros y nos dejó a ambos boquiabiertos. Un pequeño detalle fue que parecía más alta que yo, y no queríamos que eso saliera en los chistes. Como dos escolares, nos paramos espalda con espalda en el escenario del Morosco y nos medimos. Por suerte, teníamos la misma altura, y Merrick la contrató”.

Con esa obra de teatro comenzó una sólida relación, sentimental y profesional, entre Allen y Keaton. Fueron pareja por poco tiempo, pero al terminar siguieron siendo amigos y trabajando juntos.

Su afinidad creativa perduró y Keaton se convirtió en una especia de musa para Allen, protagonizando filmes como ‘Annie Hall’ (1977), ‘Manhattan’ (1979), entre otros. A lo largo de los años mantuvieron una amistad cercana, e incluso frente a controversias públicas relacionadas con Allen, Keaton expresó públicamente su apoyo.

Allen terminó la publicación escribiendo: “Hace unos días, el mundo era un lugar que incluía a Diane Keaton. Ahora es un mundo que no la incluye. Por lo tanto, es un mundo más deprimente. Aun así, están sus películas. Y su risa radiante aún resuena en mi cabeza”.

Hay que recordar que Allen y Keaton mantuvieron durante los años setenta una relación romántica, además de una colaboración profesional profunda que produjo varias de las películas más reconocidas de Allen.

