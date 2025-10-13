Dos activistas venezolanos sufrieron atentado en Colombia: les dispararon al menos 10 veces desde un vehículo

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó este lunes sobre un atentado armado ocurrido en el norte de Bogotá contra los venezolanos Yendri Velásquez y Luis Arteaga, reconocidos defensores de derechos humanos.

Ambos están refugiados en ese país la persecución política del régimen de Nicolás Maduro, según información publicada por el medio Monitoreamos, que obtuvo detalles de los hechos.

El ataque se registró en horas de la tarde, cuando los activistas salían del edificio donde residen. De acuerdo con testigos citados por el medio, los agresores dispararon al menos 10 veces desde un vehículo en movimiento.

Tanto a Velásquez como a Arteaga los trasladaron a una clínica cercana, donde se encuentran fuera de peligro y bajo observación médica.

Velásquez, activista LGBTIQ+ y trabajador de Amnistía Internacional, había solicitado refugio en Colombia tras haber sido detenido y desaparecido durante varias horas el año pasado por funcionarios del régimen chavista cuando intentaba salir de Venezuela para participar en una conferencia de la ONU.

La @CancilleriaCol estuvo junto a los familiares de las personas colombianas detenidas en Venezuela y llegaron a una serie de compromisos.



Las autoridades venezolanas deben poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente. https://t.co/UQqn8wjFB6 — Yendri Velásquez️️ 🏳️‍🌈 (@yendrive) October 13, 2025

Peche, por su parte, es consultor político y director del medio Sala 58, y se exilió en mayo de este año debido a amenazas vinculadas a su labor.

En algún momento se tendrá que hablar del rol histórico y del increíble manejo político de Marco Rubio: Donald Trump y él llegaron a ser enemigos acérrimos.



Hoy Trump lo califica como el "mejor Secretario de Estado de la historia de EE.UU.". Un caso de estudio, interesantísimo. https://t.co/x8iwCi9d1p — Luis Peche Arteaga (@LuisPecheVE) October 13, 2025

“El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia”

En un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su repudio al ataque y recordó que ambos activistas habían acudido a la institución para recibir acompañamiento en el trámite de sus solicitudes de protección internacional.

“Rechazamos el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia”, indicó la entidad.

El organismo también instó a la Fiscalía General de la Nación a realizar una investigación “pronta y exhaustiva” que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas.

“El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos”, añadió la Defensoría.

La institución reiteró su compromiso de continuar trabajando para garantizar el respeto al derecho a migrar y la protección de quienes buscan asilo en Colombia, rechazando cualquier forma de violencia, estigmatización o discriminación contra las personas migrantes y refugiadas.

Rechazamos el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia.



Yendri, al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 13, 2025

Sigue leyendo:

• “Venezolano: este premio es tuyo”: María Corina Machado al agradecer su Nobel de la Paz

• María Corina Machado asegura que no asesora a Trump en el despliegue militar en el Caribe

• Maduro tacha de “bruja demoníaca” a Machado tras obtener el premio Nobel de la Paz