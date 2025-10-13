Expareja de Mark Sánchez habló sobre su arresto y los “graves cargos criminales” que enfrenta

El caso de Mark Sánchez está lejos de desescalar mediáticamente. A una semana del altercado dónde terminó apuñalado e hiriendo a un camionero de casi 70 años, su expareja habló al respecto.

A través de Instagram, la modelo Bobby T, cuyo nombre real es Erin Campaneris, posteó el pasado domingo un pequeño comunicado en sus stories hablando sobre los “graves cargos criminales” que enfrenta Sánchez.

Campaneris, quien tuvo un hijo con Sánchez y actualmente tiene ocho años, expresó que la prioridad es proteger a su pequeño ante el impacto mediático y el revuelo comunicacional que ha causado el caso.

“Mi prioridad siempre ha sido, y sigue siendo, nuestro hijo de ocho años”, escribió, explicando que inicialmente decidió guardar silencio “para proteger a Daniel”. No obstante, ahora que el caso es público, asegura que su preocupación por la seguridad del niño “no ha cambiado”.

Erin narró que se enteró del incidente “por una alerta de noticias” mientras estaba sentada junto a su hijo Daniel y admitió que solo sabe lo que se ha hecho público, calificando la situación como “devastadora” para todos los involucrados.

“Mis pensamientos y empatía están con la víctima y con todos los afectados por este hecho”, continuó, agregando que la noticia ha generado un “amplio efecto dominó” que ha tocado muchas vidas.

Asimismo, la modelo señaló que, aunque entiende el interés mediático de la prensa y los fans por el caso, desea que su hijo pueda crecer sin ser vinculado al episodio de su padre.

“Al final del día, soy simplemente una mamá de un niño muy dulce, haciendo lo mejor que puedo para proteger su paz. Gracias por la compasión que tantos han mostrado hacia Daniel y hacia mí”, concluyó.

Erin Campaneris, conocida como Bobby T, nació en Derry, Irlanda del Norte, el 5 de septiembre de 1979. Ha trabajado como modelo y mantiene una presencia activa en Instagram, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.

¿Qué pasó con Mark Sánchez?

El pasado sábado por la noche, Mark Sánchez irrumpió en el vehículo de Perry Tole, un repartidor de aceite comestible. El exjugador exigía que movieran el auto y alegó haber hablado con el gerente del hotel.

El conductor, al notar su estado de ebriedad, intentó llamar a su supervisor, pero fue bloqueado, lo que desató una pelea. El forcejeo escaló y Sánchez habría arrojado al conductor contra una pared y luego al suelo.

Este respondió con gas pimienta y, al ver que seguía avanzando, lo apuñaló varias veces. El exjugador logró huir hasta un bar cercano, donde recibió primeros auxilios antes de ser trasladado en ambulancia.

El pasado lunes, las autoridades de Indianápolis ofrecieron una rueda de prensa en la que acusaron al exjugador de un delito de agresión grave nivel 5. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y una multa de $10,000 dólares.

En un video difundido por el periodista Max Lewis en sus redes sociales, Mark Sánchez habló sobre lo ocurrido justo después de haber sido dado de alta.

#EXCLUSIVE: Former NFL Quarterback and FOX Analyst Mark Sanchez is out of the hospital and was booked into the Marion County Jail this morning. He was there to be fingerprinted and have his mugshot taken. The judge said he must do this before being able to leave Indiana. pic.twitter.com/B0CR4F8EH7 — Max Lewis (@MaxLewisTV) October 12, 2025

“Ahora mismo estoy concentrado en mi recuperación y quiero agradecer a los servicios de emergencia, al hospital Eskenazi, al sheriff del condado de Marion, al Departamento de Policía de Indianápolis y a la policía metropolitana. Pero estoy concentrado en mi recuperación y solo quiero ver a mi esposa, a mi hijo y a mis dos niñas”, dijo.



Sigue leyendo:

· Sale a la luz video extendido de Mark Sánchez previo al apuñalamiento en Indianápolis

· Hombre herido en incidente con Mark Sánchez demanda al exjugador y a FOX Sports tras salir del hospital

· Autoridades de Indianápolis acusan a Mark Sánchez de agresión grave: enfrenta pena de hasta 6 años