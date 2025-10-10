Cómo ahorrar dinero en un disfraz de Halloween: consejos para comprar temprano y gastar menos

Con la llegada del otoño y el aroma a calabaza en el aire, también llega la emoción, y el gasto, del Halloween. Desde decoraciones y dulces hasta disfraces para toda la familia, esta celebración puede convertirse fácilmente en una pesadilla para el bolsillo. Sin embargo, expertos y padres coinciden en que planificar con anticipación puede marcar la diferencia y ayudarte a ahorrar considerablemente.

A medida que las tiendas se llenan de telarañas falsas, luces naranjas y trajes inspirados en películas populares, los precios también comienzan a subir. Muchos consumidores esperan hasta mediados o finales de octubre para comprar los disfraces de sus hijos, pero eso, advierten los más experimentados, puede ser un error costoso.

“Trato de comprar temprano o después de que pasa Halloween”, comenta un padre de 3 hijos que gasta unos $200 dólares cada año en los disfraces de sus pequeños. “Pago mitad de precio por los disfraces y los guardo para el próximo año”. Su estrategia le permite no solo ahorrar dinero, sino también evitar el estrés de las tiendas abarrotadas a último minuto.

Y tiene razón. De acuerdo con la Federación Nacional de Ventas Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés), los consumidores estadounidenses gastaron el año pasado cerca de $11,000 millones de dólares en productos relacionados con Halloween, una cifra récord. Casi la mitad de las personas comenzó sus compras antes de octubre, lo que demuestra que quienes se adelantan tienen más opciones y mejores precios.

El truco está en comprar a tiempo

Si aún no lo hiciste, no todo está perdido. Existen maneras efectivas de ahorrar dinero, incluso a pocos días de Halloween. Tomemos como ejemplo a Sasha Jones, periodista y madre de 2 pequeños, que el año pasado gastó unos $70 en disfraces nuevos en tiendas tradicionales. Este año, decidió cambiar de estrategia y buscar en tiendas de segunda mano. El resultado fue sorprendente: consiguió los disfraces de sus hijos por apenas $9 o $10 cada uno.

Durante su búsqueda, Jones encontró desde disfraces de Paw Patrol hasta un clásico vestido de Dorothy del Mago de Oz, todos en excelentes condiciones y a precios muy por debajo del promedio. “Un disfraz de The Incredibles puede costar entre $25 y $35 nuevo, pero en la tienda de segunda mano lo encontré por solo $10, ligeramente usado”, relató. Finalmente, su hija se vestirá de Dorothy este Halloween, y el disfraz completo le costó apenas $8.55.

Historias como la de Sasha se repiten cada año, especialmente entre las familias que buscan alternativas sostenibles y económicas. Las tiendas de segunda mano, los mercados en línea y los grupos comunitarios ofrecen oportunidades para conseguir disfraces únicos sin gastar demasiado. Además, comprar artículos reutilizados contribuye a reducir el desperdicio textil, lo que también es beneficioso para el medio ambiente.

No es necesario que compres un disfraz de Halloween si en el clóset tienes varios. (Foto: Shutterstock)

Reciclar, revender o intercambiar

Otra forma sencilla de recortar gastos es reutilizar los disfraces del año pasado. Puedes adaptarlos con nuevos accesorios, modificar algunos detalles o transformarlos en otro personaje. Si tienes disfraces que ya no usas, considera venderlos en línea o participar en un “costume swap”, un intercambio de disfraces entre padres o vecinos. Estos eventos se han vuelto populares en muchas comunidades de Estados Unidos, ya que fomentan el ahorro y la creatividad.

“Nos reunimos varios padres antes de Halloween para intercambiar los disfraces de los niños”, comenta una madre del área de Nueva Jersey. “Así todos pueden tener algo diferente sin gastar nada”.

Además de los intercambios locales, existen plataformas digitales y grupos de redes sociales dedicados exclusivamente a este propósito. En Facebook, por ejemplo, los grupos de “Buy Nothing” o “Halloween Costume Swap” permiten a los usuarios regalar o intercambiar disfraces de forma gratuita.

Usa la tecnología a tu favor

Si prefieres comprar en tiendas o en línea, hay herramientas digitales que pueden ayudarte a encontrar los mejores precios. Aplicaciones como CamelCamelCamel, Google Shopping o ShopSavvy comparan precios entre diferentes minoristas y te alertan cuando un producto baja de precio.

Por otro lado, las aplicaciones de “cash back” como Rakuten o RetailMeNot te devuelven un porcentaje de tus compras, lo que se traduce en ahorros adicionales. Muchas grandes cadenas, como Target, Walmart o Spirit Halloween, también ofrecen descuentos exclusivos en sus aplicaciones móviles, especialmente en las semanas previas al 31 de octubre.

Planificación: la clave para no gastar de más

El consejo general es claro: comprar temprano es la mejor forma de ahorrar. Los precios suelen ser más bajos en septiembre y los primeros días de octubre, cuando hay más variedad de tallas y modelos disponibles. Quienes esperan hasta el último momento terminan pagando más por menos opciones.

Además, aprovechar las ofertas después de Halloween es una estrategia inteligente para el futuro. Los precios se reducen hasta un 70% una vez que pasa la fecha, y muchos padres optan por comprar disfraces para el siguiente año y guardarlos.

En resumen, celebrar Halloween no tiene por qué vaciar tu cartera. Ya sea comprando con anticipación, buscando en tiendas de segunda mano o utilizando herramientas digitales, hay muchas maneras de disfrutar esta temporada con creatividad y sin gastar de más.

Un poco de planificación puede convertir una noche de sustos en una historia de ahorro.

