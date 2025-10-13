Los Bucks hacen historia al firmar a Alex Antetokounmpo y reunir a tres hermanos en el mismo equipo

Los Milwaukee Bucks oficializaron la firma de Alex Antetokounmpo con un contrato de dos vías, según informó el agente Alex Saratsis, director gerente de Octagon, a Shams Charania de ESPN.

Con esta incorporación, Alex se une a sus hermanos mayores Giannis y Thanasis, consolidando un hecho inédito en la NBA: por primera vez tres hermanos integrarán de manera simultánea la plantilla activa de un mismo equipo.

El menor de los Antetokounmpo regresa a Milwaukee tras su paso por Europa, donde jugó desde 2024. Anteriormente, formó parte de la G League, primero con Raptors 905 en la temporada 2021-22 y luego con el filial de los Bucks entre 2022 y 2024, tras no ser seleccionado en el Draft de 2021.

Para abrir espacio en el roster, la franquicia de Wisconsin liberó al escolta Jamaree Bouyea, quien también contaba con un contrato de dos vías, de acuerdo con reportes de ESPN.

La llegada de Alex coincide con un gran año para su hermano Giannis, quien guió a la selección de Grecia a la medalla de bronce en el EuroBasket 2025, acompañado de Thanasis y Kostas. El dos veces MVP calificó aquella hazaña como “el mayor logro” de su carrera deportiva.

