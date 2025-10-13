Mundial Sub-20 Chile 2025: cruces y horarios de las semifinales

El Mundial Sub-20 2025, que se disputa en Chile, ya tiene a los cuatro equipos que se medirán en las semifinales. Este domingo se definieron los encuentros de la siguiente ronda tras intensos partidos de cuartos.

Colombia fue la primera selección en asegurar su pase tras imponerse 3-2 a España en un duelo lleno de emoción y que reflejó su autoridad en el torneo.

Argentina también logró su clasificación, dejando atrás a México, que contó con jóvenes promesas como Gilberto Mora, Tahiel Jiménez y Elías Montiel. La Albiceleste abrió el marcador desde los primeros minutos y, pese a un arbitraje polémico y el uso de las Tarjetas Verdes, firmó un segundo gol que consolidó su paso a semifinales.

Marruecos obtuvo su boleto tras vencer 3-1 a Estados Unidos. El VAR fue determinante en varias jugadas para validar los goles. Tras un primer tiempo empatado, los marroquíes dominaron la segunda mitad con dos anotaciones que sellaron la victoria.

Por último, Francia aseguró su lugar en la ronda de cuatro tras derrotar 2-1 a Noruega, gracias a un doblete de Saimon Bouabré. Aunque los nórdicos acortaron distancias con un gol de Rasmus Holten al minuto 83, no les alcanzó para forzar la prórroga.

Semifinales y horarios

Colombia vs Argentina

Miércoles 15 de octubre

19:00 horas ET

Marruecos vs Francia

Miércoles 15 de octubre

16:00 horas ET.

Sigue leyendo:

–Doblete de Messi impulsa la goleada 4-0 del Inter Miami al Atlanta United

–Hinchas del fútbol argentino se congregaron en La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

–Julián Quiñones valora su convocatoria con México y envía un mensaje de cara al Mundial 2026