Mark Wahlberg pagará $47 millones de dólares por una mansión en Florida

El actor Mark Wahlberg firmó en septiembre en precontrato para comprar una mansión en Florida que está valorada en $47 millones de dólares. Aunque no se ha cerrado oficialmente la compra, todo parece indicar que Wahlberg será un nuevo inquilino en la llamada ‘Billionaire’s Row’.

La propiedad está ubicada en Stone Creek Ranch de Delray Beach, Florida, y se ha reformado completamente recientemente, por lo que el actor y su familia podrán entrar a vivir sin tener que hacer cambios. Se dice que la propiedad también está amueblada.

Aunque la residencia está disponible por $47 millones de dólares, el actor podría estar ofreciendo más dinero para quedarse con el sitio. Un agente de bienes raíces en la zona, le dijo a ‘TMZ: ‘”No es solo el precio, sino la tranquilidad. Puedes vivir en total privacidad, entretener sin cámaras y aun así estar a minutos del océano. Para quienes están en el centro de atención, ese equilibrio es el nuevo lujo”.

Wahlberg podrá disfrutar de una casa principal de 18,000 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, oficinas, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes que podrá ser usada por la familia según lo que necesiten.

También incluye extensas áreas verdes, terrazas, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

Se desconoce cuál es el uso que el actor le dará a esta propiedad, aunque hay que recordar que hace un par de años decidió mudarse de California, pero sus inversiones en ese momento se centraron en Nevada. Es una posibilidad que ahora quiere moverse a la costa este.

