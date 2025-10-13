Padre de la cantante Greeicy fue detenido por presunto secuestro y tortura

Luis Alberto Rendón, padre de la reconocida cantante y actriz caleña Greeicy Rendón, fue arrestado en Colombia por presuntos delitos de tortura y secuestro.

La Fiscalía General señala a Luis Alberto Rendón de presuntamente estar implicado en delitos de secuestro y tortura luego de que se registró un millonario hurto en la finca de Greeicy Rendón, en Llanogrande, Antioquia.

Esta situación comenzó en 2023 cuando se registró un millonario robo de dinero y joyas en la finca mientras la cantante y su pareja, el también artista Mike Bahía, se encontraban en Miami para asistir a los premios Billboard.

Según se informó, tras el hurto el personal de seguridad sospechó de dos empleados de la finca. Por esa razón los habrían retenido en contra de su voluntad y lo sometieron a amenazas y torturas con el objetivo de obtener información sobre el dinero y las joyas robadas, según recoge ‘La Chiva de Urabá’.

“Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes. Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendría a las consecuencias”, dijo.

Los trabajadores denunciaron la violencia a la que fueron sometidos ante las autoridades. Tras el inicio de las investigaciones detuvieron a cinco personas relacionadas con el hecho.

Luis Alberto Rendón fue señalado de presuntamente participar en el mencionado secuestro y tortura de los trabajadores de la finca de su hija. De acuerdo con el medio de comunicación Semana, la Fiscalía determinó que Rendón fue quien presuntamente dio la orden de cometer esta violencia en contra de los empleados.

Tras presentar las pruebas, la Fiscalía lo imputó de los delitos de secuestro y tortura. Semana aseguró que el ente acusador presentó fuertes pruebas que vinculan a Rendón con las acusaciones. Asimismo el juez de control de garantías determinó que Rendón deberá cumplir prisión preventiva en su lugar de residencia, por razones de edad y salud.

Hasta el momento Greeicy Rendón no se ha pronunciado al respecto.