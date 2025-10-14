Arrestan en Florida a hombre ebrio que chocó su moto acuática contra otra lesionando a dos niños

Un hombre que se encontraba de vacaciones en Florida, enfrenta cargos por presuntamente causar un accidente en una embarcación que hirió a dos niños. Además, el sujeto manejaba la moto acuática bajo los efectos del alcohol.

Los agentes asignados a la Unidad Marina y al Equipo de Investigación de Accidentes Graves (MAIT) en Madeira Beach están investigando un accidente de moto acuática que ocasionó que dos niños fueran trasladados a un hospital.

Manejaba bajo los efectos del alcohol

A través de un comunicado, la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas relató que el 12 de octubre, aproximadamente a las 14:33, Daniel Patrick Grubert, de 48 años, conducía una Yamaha WaveRunner 2024 alquilada cerca de Johns Pass.

Grubert, que al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol conducía de forma imprudente y a gran velocidad porque competía con otra moto acuática, y lo hacía sin precaución, según explicó el sherff.

En una vuelta, Grubert se percató que iba directo a otra moto acuática y en lugar de girar, se aventó al agua, haciendo que su moto chocara contra una Yamaha Wave Runner, la cual era conducida por Walter Wodzien, de 45 años.

Uno de los menores tuvo lesiones graves

Además, de Wodzien en la moto iban dos niños de 7 y 8 años, cuando fueron golpeados los tres salieron disparados al mar. El Departamento de Bomberos de Madeira Beach llegó de inmediato al lugar para rescatar a las tres víctimas.

“Los menores fueron trasladados a un hospital local, uno con lesiones graves y el otro con lesiones leves. Walter resultó ileso”, compartió el sheriff en el comunicado.

Acusado de varios cargos

Los detectives del caso señalaron que Grubert mostró signos de incapacidad y tuvo un bajo rendimiento en las pruebas de sobriedad de campo.

Grubert fue arrestado y acusado de dos cargos de conducir bajo los efectos del alcohol con lesiones corporales graves y un cargo de conducción imprudente de una embarcación.

El hombre originario de Nueva York fue trasladado a la Cárcel del Condado de Pinellas.

