Hispano sentenciado a pena de muerte en Florida por asesinato de su novia embarazada

El hombre que mató a su novia con ocho meses de embarazo en el 2018, fue declarado culpable de de dos cargos de homicidio en primer grado en septiembre. Un jurado recomendó que el sujeto reciba la pena de muerte. La sentencia formal se dictará tras una audiencia en el Tribunal Spencer.

José Antonio Soto Escalera, de 48 años, fue hallado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Tania Wise, de 23 años y su hijo nonato, hace tres semanas. El 6 de octubre, después de deliberar por dos horas, el jurado solicitó que el acusado reciba la pena de muerte.

Le dio dinero para un aborto

La policía del Condado St. Lucie descubrió en 2018, el cuerpo de Tania Wise en una zanja en la carretera en Fort Pierce, estaba boca abajo, el cual presentaba heridas en la cabeza y la garganta. La víctima estaba embarazada del hijo de José Soto, cuyo nombre sería Josiah Thomas, informó El Nuevo Herarld.

Después de una investigación por las autoridades, descubrieron que Soto Escalera estaba casado y Tania era su amante, al enterarse de que estaba esperando un hijo le dio dinero para que se hiciera un aborto, pero ella decidió no hacerlo.

“Los veredictos marcan un paso significativo hacia la justicia, siete años después de que el cuerpo de Wise fuera descubierto el 24 de agosto de 2018, a lo largo de Russo Road cerca de Johnston Road en una zona rural del condado de St. Lucie”, publicó la oficina del sheriff de St. Lucie.

Herida traumática por fuerza contundente

El sospechoso después de enojarse por la decisión de su novia la golpeó. La autopsia encontró una herida traumática por fuerza contundente en la parte posterior de la cabeza que le fracturó el cráneo.

Los documentos judiciales indicaron que el hombre escapó, pero fue arrestado un mes después y declaró que no había tenido relaciones sexuales con la víctima, aunque una prueba de ADN indicó lo contrario, pues confirmaron que el bebé de Tania, era su hijo.

Según relataron, Soto Escalera le preocupaba que su esposa y sus hijos se enteraran de su amorío, y por eso intentó que Tania abortara.

José Antonio Soto Escalera se encuentra en la Cárcel del Condado de St. Lucie desde que fue arrestado en 2018.

“Quiero agradecer personalmente al fiscal del estado Thomas Bakkedahl del XIX Circuito Judicial, junto con los fiscales Donald Richardson y Justin Cormier, por sus incansables esfuerzos para llevar este caso a una acusación exitosa”, dijo el sheriff Del Toro.

