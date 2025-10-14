Capital One acuerda pago de $425 millones: Lo que debes saber y cómo presentar tu reclamación

Luego que el banco Capital One llegó a un acuerdo para indemnizar con $425 millones de dólares como compensación a sus clientes que interpusieron una demanda colectiva, quedó en evidencia la lucha que tuvieron que enfrentar los ahorradores para recuperar las ganancias que la institución les negó, como parte de un proceso de prácticas desleales aplicadas desde 2019.

El caso dejó en evidencia la urgencia de transparentar la operación bancaria y una llamada de atención para millones de ahorradores que durante años recibieron menores ganancias de las que tenían derecho, mientras el banco construyó su reputación con una política llamada “lo que hay en la billetera”, con su Cuenta de Ahorros 360.

¿Por qué se produjo la demanda contra Capital One?

Entre 2019 y 2025, esta cuenta ofreció una tasa de interés casi estática del 0.3%. Mientras tanto, los nuevos clientes que abrieron una Cuenta de Ahorros de Rendimiento 360 obtuvieron alrededor del 4.3% a partir de 2022. Esa diferencia, aparentemente pequeña, en realidad representó miles de millones en pérdidas de rentabilidad para los clientes leales que habían mantenido su dinero en las cuentas abiertas antes del 2022.

Según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), esta diferencia provocó dudas sobre la transparencia y la equidad en la operación de este banco. La CFPB concluyó su investigación a principios de este año, pero la demanda colectiva continuó hasta que Capital One llegó a un acuerdo con los demandantes a mediados de 2025, pero sin admitir ninguna irregularidad.

Por si fuera poco, Capital One ofrecía su Cuenta de Ahorros 360 como de “alto interés”, mientras que discretamente ofrecía mejores tasas a los nuevos clientes bajo un nombre de producto diferente. Muchos clientes afirmaron que no se les informó sobre la nueva cuenta de mayor rendimiento, lo que redujo sus ganancias a solo una pequeña fracción de lo que debían recibir.

La demanda también establece que Capital One nunca entregó un aviso significativo ni una opción de actualización para sus clientes, penalizando su lealtad en vez de premiarla. Si bien el banco no reconoció este perjuicio, este pago es su forma de reconocer su “compromiso con la resolución”, tal como lo declaró oficialmente a la agencia Reuters.

¿Quién puede reclamar una indemnización como parte del acuerdo?

Esta demanda colectiva cubre tanto a los titulares actuales como a los antiguos titulares de la Cuenta de Ahorros 360 que hayan tenido cuentas activas entre el 18 de septiembre de 2019 y el 16 de junio de 2025.

Incluso si cerraste esta cuenta hace años, podías presentar una reclamación si tu cuenta estuvo activa durante el período indicado.

El acuerdo consta de dos partes:

Una compensación por los intereses atrasados que incluye la diferencia entre lo que ganaron y lo que habrían ganado en una Cuenta de Rendimiento 360. Una garantía de recibir mejores tasas futuras para Cuentas de Ahorro 360 activas con un rendimiento de al menos el doble de la tasa promedio nacional de la FDIC.

Fechas importantes para tramitar esta reclamación

Los clientes debieron presentar sus reclamaciones antes de la fecha límite del 2 de octubre para ser elegibles.

La audiencia de aprobación final está programada para el próximo 6 de noviembre de 2025.

La entrega de los pagos comenzará una vez que el proceso obtenga la aprobación del tribunal y la verificación del reclamo.

¿Qué sigue en el proceso?

Si presentaste tu reclamo, de acuerdo con los requisitos establecidos por Capital One antes del 2 de octubre de 2025, ahora resta monitorear las actualizaciones de Capital One y el administrador de liquidación para obtener detalles del pago.

El monto dependerá del saldo promedio de tu cuenta y de cuánto tiempo la mantuviste activa durante el período afectado.

¿Por qué es importante el caso de Capital One?

Esta demanda es un ejemplo exitoso de cómo los clientes a largo plazo de un banco pueden impugnar con éxito a una institución financiera de primer nivel por razones de equidad. También envía un mensaje claro al mercado financiero y al público general que la transparencia en las prácticas sobre tasas de interés ya no es opcional y obligará a otros bancos a ajustar mejor las tasas de interés para los clientes existentes, respecto a lo que ofrecen a sus nuevos clientes.

“La lealtad no debería ser a costa de la pérdida de ingresos“, señaló un analista del Centro Nacional de Derecho del Consumidor sobre el caso.

Además, deja en evidencia que los bancos no aumentan automáticamente las tasas en las cuentas antiguas, incluso cuando cambian las condiciones del mercado, por lo que debes mantenerte en alerta sobre la tasa que te ofrece el banco de manera periódica y compararlas con promedios nacionales publicados por la Reserva Federalo la FDIC. Si las tasas que recibes no son competitivas, pregunta a tu banco el motivo y si no te gusta la respuesta, cámbiala.

Los ahorradores de Capital One perdieron miles de dólares por no vigilar el comportamiento de sus cuentas de ahorro, por lo que es recomendable mantenerse alerta para la próxima vez.

