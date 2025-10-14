Cristiano Ronaldo supera a la leyenda de Guatemala Carlos ‘Pescadito’ Ruiz como máximo goleador en eliminatorias mundialistas

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue derribando récords. Este lunes, el astro luso superó a la leyenda de Guatemala Carlos ‘Pescadito’ Ruiz como máximo goleador de las eliminatorias mundialistas.

En un duelo ante Hungría por la clasificación al Mundial de 2026, desde el Estadio Jose Alvalade, Cristiano se vistió de héroe y escribió su nombre con letras doradas en la historia del fútbol.

La selección lusa comenzaría perdiendo gracias a un tanto de cabeza al minuto 8 de Attila Szalai tras un córner bien ejecutado en el que poco pudo hacer Bernardo Silva y el portero Diogo.

No obstante, el destino le tenía preparado una sorpresa a Portugal y a Cristiano. El atacante empató las acciones al 22’ tras una gran internada de Nélson Semedo por derecha en la que centro raso.

CR7 apareció por detrás de la defensa y empujó la pelota. Con ese tanto, ‘El Bicho’ alcanzó su anotación 40 y superó a Carlos Ruiz como máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas.

Portugal lo empataba a un tanto y antes de terminar la primera mitad, al 45+3, Ronaldo y su instinto letal aparecieron para voltear el marcador y registrar el tanto 41 en eliminatorias mundialistas.

Un centro de Nuño Mendes fue rematado de primera por un Cristiano que apareció totalmente desmarcado dentro del área. El cinco veces Balón de Oro no perdonó y fulminó las redes con un potente remate de primera.

Carlos ‘Pescadito’ Ruiz marcó 39 goles en duelos de eliminatoria mundialista con Guatemala entre 1998 y 2016. El chapín superó por tres tantos al iraní Ali Daei, quien durante varios años fue dueño de este récord con 36 dianas.

La leyenda centroamericana había tenido este récord en solitario, después de superar al iraní, desde el 6 de septiembre de 2016. Ese día ‘El Pescadito’ hizo historia al marcar cinco goles en la victoria de Guatemala 9-3 sobre San Vicente y Granadinas, dentro de la cuarta ronda de las Eliminatorias de Concacaf.

Por detrás de CR7, Ruiz y Ali están Lionel Messi con 36 goles y el polaco Robert Lewandowski con 32 goles. Este hito acerca a Ronaldo a su meta personal de 1,000 goles.



