“9 años después”: la irónica respuesta de Carlos ‘Pescadito’ Ruiz tras récord igualado por Cristiano Ronaldo

Carlos ‘Pescadito’ Ruiz ahora comparte la cima de goleo histórica en eliminatorias mundialistas con Cristiano Ronaldo. A través de su cuenta en X, la leyenda guatemalteca se tomó con humor la hazaña conseguida por el astro luso e incluso ironizó un poco al respecto.

Ruiz hizo una valoración luego de enterarse de que Cristiano Ronaldo empató su récord de 39 goles en las eliminatorias mundialistas.

“Hoy descubrí que el récord de máximo goleador de Eliminatorias mundialistas terminó teniendo su verdadero mérito… ¡9 años después!”, publicó el Pescadito a través de su cuenta de X.

Ya con un tono más serio, el delantero chapín se mostró feliz de que compartir récord con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. “Creo que lo más grande es estar entre esos dos cracks, porque ahí es cuando ese récord cobra valor. Como centroamericano, parece restarle importancia”, añadió.

😳 Hoy descubrí que el récord de máximo goleador de eliminatorias mundialistas terminó teniendo su verdadero mérito… ¡9 años después! 🤣

Creo q lo más grande es estar entre esos 2 CRACKS, xq ahí es cuando ese récord cobra valor. Como centroamericano, parece restarle importancia. — Carlos Ruiz (@elpescaditoruiz) September 9, 2025

Carlos ‘Pescadito’ Ruiz marcó 39 goles en duelos de eliminatoria mundialista con Guatemala entre 1998 y 2016. El chapín superó por tres tantos al iraní Ali Daei, quien durante varios años fue dueño de este récord con 36 dianas.

La leyenda centroamericana había tenido este récord en solitario, después de superar al iraní, desde el 6 de septiembre de 2016. Ese día ‘El Pescadito’ hizo historia al marcar cinco goles en la victoria de Guatemala 9-3 sobre San Vicente y Granadinas, dentro de la cuarta ronda de las Eliminatorias de Concacaf.

Por detrás de CR7, están Ruiz, Ali y Lionel Messi con 36 goles. También, el polaco Robert Lewandowski con 32 goles. Este hito acerca a Ronaldo a su meta personal de 1,000 goles. Hasta el momento son 942 dianas, de las cuales 141 han sido con Portugal en 214 encuentros.

La hazaña de Cristiano Ronaldo

El pasado martes Cristiano Ronaldo alcanzó su gol número 39 en eliminatorias mundialistas en el partido que Portugal ganó 2-3 a su similar de Hungría en la Puskas Arena de Budapest.

Al minuto 58, Ronaldo fue ejecutor de un penal que dio la ventaja 1-2 al conjunto lusitano. El encuentro era correspondiente al Grupo F de las clasificatorias de la UEFA para el Mundial del 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.



