Adolescente de Florida inventó ser secuestrado por hispanos y hasta se disparó en la pierna

Un adolescente de Dunnellon, Florida, envió un mensaje a sus padres para decirles que había sido secuestrado por cuatro hombres hispanos. Después de una investigación por parte de las autoridades, descubrieron que la supuesta víctima había inventado la historia y se había ido de campamento. El adolescente se disparó en la pierna para hacer más creíble su versión.

El sheriff Billy Woods del condado de Marion informó sobre la investigación que sus oficiales y detectives realizaron, después de recibir la llamada de los padres de Caden Rex Speight, de 17 años, que había sido secuestrado a finales de septiembre.

Lanzaro alerta amber creían que estaba en peligro

Las autoridades lanzaron una alerta amber, con la imagen del adolescente y sus rasgos físicos, para que la comunidad ayudara con su localización, ya que pensaban que se encontraba en peligro, luego de que sus padres recibieron un mensaje en donde aseguraba que había sido secuestrado por cuatro hispanos.

Los oficiales del sheriff, la Unidad de Aviación, la Unidad de Fuerza de Campo y la Unidad Montada, y voluntarios se unieron para buscar al adolescente. Y fue cuando inició la investigación. “Los detectives obtuvieron información y recogieron pruebas que no apoyan los hechos inicialmente reportados”.

La historia fue completamente inventada

El sheriff Woods publicó un video en donde dio los resultados del caso, “se demostró que los detalles iniciales que Caden envió por mensaje de texto a su familia eran falsos. Completamente inventado“, puntualizó.

Los detectives descubrieron que no existían pruebas de haber sido secuestrado por cuatro hombres y que lo hubieran subido en una furgoneta de color claro. A través de las cámaras de vigilancia lograron ver que Caden estaba en una bicicleta negra que compró justo antes de reportarse el incidente.

“Caden simplemente se alejó hacia Williston, mientras el resto de nosotros teníamos que pensar lo peor y mi equipo trabajaba a toda marcha para resolver este caso”, dijo el sheriff.

Se disparó en la pierna

Para hacer más grande y creíble su historia, el jovencito llevaba una pistola y se disparó en la pierna, cuya lesión no ponía en riesgo su vida, y luego caminó sobre una calle en Williston para que los ciudadanos lo vieran, y supuestamente lo rescataran.

“Hay CERO posibilidades de que la herida de bala de Caden viniera de cualquier tipo de agresor”, subrayó Woods.

Compró la bicicleta y artículos para acampar

Las autoridades descubrieron que compró la bicicleta, una tienda de campaña y artículos para acampar y se dirigió hacia Williston.

“Muchos de ustedes han preguntado: ¿Caden enfrentará algún cargo?” “¿Qué pasa con el costo para los contribuyentes de esta investigación y búsqueda a gran escala?” Puedo decirles que esos elementos no están descartados en este momento”, sentenció el sheriff.

Por el momento, están procesando todas las pruebas del caso y las examinarán con detalle para después determinar cuál será el procedimiento.

“Mis detectives tenían muchas preguntas para Caden, sin embargo, sus padres se niegan a permitir que hablen con él”.

El sheriff Woods agradeció a todas las personas que estuvieron involucradas en el caso, como funcionarios, rescatistas y los ciudadanos.

