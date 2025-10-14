Gianni Infantino tras firma del acuerdo para Gaza: “Sin Donald Trump no habría paz”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre la firma del acuerdo de paz para Gaza, que tuvo lugar el lunes en Sharm el Sheij, y aseguró que sin la intervención del presidente estadounidense Donald Trump “no habría paz”.

“El papel del presidente Trump ha sido absolutamente fundamental y crucial en este proceso. Sin el presidente Trump, no habría paz; y ahora realmente podemos escribir nuevas páginas: páginas de unión, de paz; en una región que realmente, realmente lo necesita”, declaró Infantino a través de su cuenta de Instagram.

El dirigente deportivo calificó la jornada como histórica: “Fue y es un día histórico: un día histórico para Oriente Medio, un día histórico para el mundo, un día histórico para la paz; un nuevo comienzo, como dijo el presidente Trump. Y para mí, como presidente de la FIFA, que la FIFA esté presente aquí, en Sharm el Sheij, la ciudad de la paz, para presenciar la firma de este plan de paz, es algo realmente importante”.

Infantino destacó la relevancia de la presencia de la FIFA en el proceso: “Es importante que la FIFA esté aquí para apoyar, para ayudar, para asistir, para ponernos a disposición de lo que sea necesario para asegurar que este proceso de paz llegue a buen término y del mejor modo posible”.

Además, anunció el lanzamiento de un fondo para reconstruir la infraestructura futbolística en Palestina y colaborar con la Asociación Palestina de Fútbol para que el deporte pueda volver a unir al país. Infantino también expresó su confianza en que el Mundial de Estados Unidos 2026 sea un evento que celebre la humanidad y la unión, valores que considera esenciales para el mundo.

