Hija de Andrea Legarreta revela el aprendizaje que le dejó la separación de sus papás

Andrea Legarreta y Erik Rubín se separaron en febrero de 2023, y su hija mayor, Mía, estuvo como invitada en el pódcast “Enkamados”, donde habló sobre cómo son las dinámicas dado que sus progenitores no están juntos, así como también aclaró la lección que le dejó el hecho de que ellos ya no estén en una relación sentimental.

“El mayor aprendizaje que ellos me dejaron es que en verdad sí se puede si uno tiene disposición de hacerlo. Al final, sí se terminó su historia de amor como pareja; ellos son amigos y lo van a ser siempre. Ellos se adoran y se aman. Aunque ese amor se transformó, no se fue, entonces yo creo que eso fue lo que ha mantenido esta familia unida“, comenzó revelando durante la conversación.

Sin duda alguna, Andrea y Erik han demostrado que es posible llevar una relación sana después de la separación y más cuando hay hijos de por medio, tal es el caso de ellos dos. Por ello, Mía agregó que tienen en común agregó que no es muy frecuente ver que algunos padres logren dejarse de manera positiva, aunque el amor entre ellos se haya acabado, ya que además destaca que cuando todos están juntos, las cosas fluyen con total normalidad.

“La verdad es que yo tampoco conozco muchas parejas que se lleven así de bien. Ellos se llevan aún mejor de cuando estaban casados. Sí es muy loco poder estar con ellos como una familia normal”, añadió.

Mía no quiso finalizar su intervención sin antes aclarar que la mejor lección que le pudieran dejar sus padres es el hecho de tener madurez ante las decisiones que tomen las personas, así como el respeto debe prevalecer más en este tipo de situaciones que suelen ser tan complejas. Por ello, para la hija de ambas figuras del mundo del entretenimiento, considera que son pocas las cosas que en su casa han cambiado.

“Sí, mi papá tiene su departamento, pero viene a comer todos los días, todo el tiempo. La verdad es como si no hubiera cambiado nada. El aprendizaje que yo me llevo de ellos es que lograr manejar la situación con muchísima madurez, con muchísimo control y respeto a su familia”, dijo durante el pódcast.

