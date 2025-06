Andrea Legarreta revela detalles de su intensa escena con Fernando Colunga

Andrea Legarreta se mantuvo durante mucho tiempo ausente de las telenovelas y, por su regreso, no puede evitar contener la emoción, especialmente por el actor con el que le tocó trabajar, ya que se trata de un galán de telenovelas como lo es Fernando Colunga. Para la mexicana, fue un gran reto cuando tuvo que grabar una escena íntima con él. Por ello, reveló algunos detalles sobre cómo fue ese momento.

“Yo pensé que era una escena que sí iba a haber unos besos fresas y demás, este… terminé en un body de encaje. O sea, estaba vestida de novia y entonces era… claro, lo platicas, todo tiene que llegar a acuerdos, y más en estos tiempo que todo es, ¿no?, con pincita”, comentó en el programa “Hoy”.

La mexicana de 53 años explicó que fue un momento de mucha tensión y que los nervios fueron un poco complejos de controlar, y más que la escena, poco a poco se fue alargando. Sin embargo, luego destacó que sí disfrutó lo que realmente se necesitaba para demostrar la química que tenían.

“Yo empecé a sudar. Decía: ‘Ya, esto duraba media hora’. Pero, la verdad, también estuvo muy bien. O sea, tengo que confesarlo, él… ¡wow! Me sorprendió… buenos besos”, dijo en el programa.

La presentadora de televisión y actriz explicó que hubo un momento en el que prefirió ni acercarse a Fernando, ya que se sentía muy avergonzada después de un momento tan íntimo que fue grabado como parte de su trabajo: “Me abraza y me dice: ‘Legarreta, no me has ido a saludar al foro’. Y entonces le digo: ‘Ay, Fer, pues es que me da pena. Me contestó: ‘¿Pena después de las escenas que tuvimos?'”.

El actor se sintió muy cómodo y conforme por como quedó plasmado ese momento, al tiempo que destacó que él quería ver el rostro de los conductores de “Hoy” cuando vieran esa parte de la carrera de Andrea: “Y le digo: ‘Bueno, es que era actuado, Fer… ¿Ya las viste?’. Y me dice: ‘Ya las vi’. Y le digo: ‘¿Qué tal quedaron?’. Y me dice: ‘Me urge ver la cara de todos tus compañeros cuando las saquen en tu programa'”.

