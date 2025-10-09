Hallan sin vida en México al boxeador de 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda Arturo ‘Thunder’ Gatti

Al final de la jornada del pasado miércoles fue hallado sin vida en México el boxeador de 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del pugilismo Arturo ‘Thunder’ Gatti.

La noticia sobre muerte la dio a conocer el guardaespaldas del joven, Chuck Zito, a través de su cuenta en Instagram. “Tengo que decir con gran pesar que en paz descanse Arturo Gatti Jr. de 17 años”, inició.

Posteriormente, Zito describió que el joven boxeador fue hallado sin vida dentro del departamento donde se estaba hospedando en México. Gatti Jr. murió de la misma forma que su padre, a quien encontraron sin vida 16 años atrás en un apartamento en Brasil.

“Fue encontrado colgado en un apartamento en México ayer. De la misma manera que encontraron a su padre muerto en un apartamento en Brasil hace 16 años. Mis condolencias a Arturo Gatti Seniors – Mamá, Hermanas, Hermanos, y su hija Sophia“, escribió.

En 2009, el excampeón mundial ítalo-canadiense Arturo ‘Thunder’ Gatti fue hallado sin vida en un hotel de Porto de Galinhas, en Brasil. Inicialmente, se acusó a su esposa Amanda Rodrigues como responsable de la muerte, pero finalmente se comprobó que fue un suicidio.

Gatti Jr. se encontraba en México para comenzar a trabajar en su carrera profesional dentro del boxeo. Incluso el pasado 14 de mayo había disputado su primera pelea en Hermosillo, Sonora, de la mano de Coliseo Boxing Promotions.

Arturo “Thunder” Gatti nació en Italia, pero fue criado en Montreal. Debutó profesionalmente en 1991. En 1995 conquistó el título mundial superpluma de la FIB, y más adelante se coronó campeón mundial en peso superligero del CMB.

Arturo Gatti celebrando su nocaut técnico sobre Terron Millett en el Madison Square Garden de Nueva York. Crédito: Jeff Zelevansky | AP

Su carrera estuvo marcada por combates épicos, especialmente su trilogía contra Micky Ward, considerada una de las más emocionantes en la historia del boxeo. Gatti era famoso por su capacidad para remontar peleas que parecían perdidas.

También peleó con Óscar De la Hoya en marzo de 2001 en el MGM Grand de Las Vegas. El combate marcó el regreso de De La Hoya al ring tras una pausa de nueve meses, luego de su derrota ante Shane Mosley. Terminó ganando el mexicano por KO técnico en el quinto round.

Se retiró en 2007 con un récord de 40 victorias (31 por KO) y nueve derrotas. Fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2013.



