Mujer de Missouri entregó a su expareja una hielera con un feto: “Aquí está tu hijo”

Makayla Annette Haedt, de 29 años, fue arrestada en Missouri tras un perturbador incidente en el que entregó a su expareja una hielera con un feto humano, asegurando que se trataba de su hijo. La policía la acusa de acoso en primer grado por causarle una “angustia emocional severa”, según los registros judiciales.

El caso ocurrió en la madrugada del 18 de septiembre, cuando agentes del Sheriff del condado de Pulaski acudieron a una residencia en Waynesville, después de recibir un aviso sobre un “feto muerto dentro de una hielera”, detalló Law&Crime.

La llamada provenía del hombre que había recibido el contenedor, quien relató entre lágrimas que jamás imaginó que la mujer fuera capaz de algo así.

Según el testimonio de la víctima, Haedt había mantenido con él una relación intermitente durante años, más cercana a una aventura que a un noviazgo formal. Dos o tres meses antes del incidente, ella le había dicho que estaba embarazada, pero él dudó de su palabra porque —según afirmó— ella mentía con frecuencia.

La noche del 17 de septiembre, la mujer lo contactó para decirle que había perdido el embarazo. Poco después, ambos se encontraron, hicieron algunos recados y regresaron a la casa de él.

Fue entonces cuando Haedt, sin mostrar emoción alguna, le entregó una hielera roja y blanca sellada con cinta verde. “Aquí está tu hijo”, le dijo antes de marcharse.

El hombre, creyendo que se trataba de una broma cruel o incluso de una hielera con bebidas, tardó casi dos horas en abrirla. Finalmente, lo hizo con ayuda de un amigo, y al ver el contenido quedó en estado de shock. De inmediato, llamó a las autoridades.

Muestras bajo análisis

Los agentes confirmaron que dentro del contenedor había restos que parecían corresponder a un feto humano.

El objeto fue incautado y entregado al forense para su análisis. Durante la entrevista, la víctima expresó su angustia ante los investigadores, repitiendo que nunca pensó vivir algo que “solo se ve en Internet”.

Haedt permanece detenida con una fianza de $50,000 dólares y deberá comparecer ante el tribunal el próximo 28 de octubre. La acusación señala que el acto fue lo suficientemente perturbador como para provocar “un grave sufrimiento emocional” en la víctima.

Sigue leyendo: