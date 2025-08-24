Muere hombre tras ser infectado por una ameba devoradora de cerebros en un lago de Missouri

Un hombre de Missouri murió a causa de una infección provocada por una ameba devoradora de cerebros, así lo confirmaron las autoridades de salud del estado.

El deceso ocurrió en un hospital del área de St. Louis y se vincula a una exposición en el conocido destino turístico, el Lago de los Ozarks, informó Fox News.

El Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Misuri (DHSS) informó que la persona, cuya identidad no fue revelada, contrajo la Naegleria fowleri. La especie microscópica es responsable de la meningoencefalitis amebiana primaria (PAM), una infección cerebral grave y con una tasa de mortalidad extremadamente alta.

El organismo, conocido popularmente como “ameba devoradora de cerebros”, se encuentra de forma natural en cuerpos de agua dulce y cálida, y aparece cuando se producen temperaturas de entre 27 y 46 °C, especialmente tras tormentas.

¿Cómo se produce la infección de esta ameba?

La infección se produce cuando el agua contaminada ingresa al cuerpo a través de la nariz, permitiendo que la ameba viaje al cerebro y comience a destruir el tejido cerebral. Las autoridades de salud enfatizan que esta es una condición excepcionalmente inusual, con menos de 10 casos reportados anualmente en Estados Unidos.

Desde 1962, solo se han documentado 167 casos en el país, según el DHSS, y Misuri ha confirmado únicamente otros dos casos en su historia: uno en 1987 y otro en 2022.

Síntomas y medidas de precaución

El Departamento de Salud de Missouri emitió recomendaciones para quienes visiten lagos o ríos de agua dulce y tibia, las cuales incluyen taparse la nariz o usar pinzas, evitar remover el sedimento del fondo en aguas poco profundas, abstenerse de sumergir la cabeza en aguas termales y utilizar únicamente agua destilada o previamente hervida para enjuagues nasales.

Los síntomas de la PAM se pueden manifestar entre uno y doce días después de la exposición, e incluyen dolores de cabeza severos, fiebre, náuseas, vómitos, rigidez en el cuello, convulsiones, confusión y alucinaciones. Las autoridades sanitarias señalan que estos síntomas tienden a empeorar con el tiempo.

“Los primeros síntomas deben motivar una evaluación médica, ya que también son signos de meningitis bacteriana”, afirmó Tammy Lundstrom, directora médica de Trinity Health en Michigan, en declaraciones a Fox News. También añadió que “beber agua contaminada no representa ningún riesgo y la infección no se transmite de una persona a otra”.

