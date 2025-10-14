Violento ataque en el metro de Nueva York: apuñalan a un pasajero y lanzan a otro a las vías

La Policía de Nueva York busca a dos sospechosos por un violento ataque ocurrido la noche del sábado 11 de octubre en la estación 57 Street del metro de Manhattan. El incidente dejó dos víctimas, una de ellas herida con arma blanca y la otra empujada a las vías del tren.

De acuerdo con el informe difundido por NYPD Crime Stoppers, el hecho se registró alrededor de las 11:02 de la noche, cuando los hombres se encontraban en el andén sur de la línea F.

En ese momento, dos individuos no identificados se acercaron y los atacaron sin aparente motivo.

Uno de los agresores apuñaló a una de las víctimas, mientras el otro empujó al segundo pasajero a las vías del metro de Nueva York, lo que generó momentos de pánico.

Las autoridades detallaron la gravedad de las heridas ni el estado actual de los afectados.

El NYPD difundió imágenes captadas por cámaras de seguridad en las que se observa a los sospechosos, y solicitó la colaboración del público para identificarlos.

Cualquier persona con información puede comunicarse de forma anónima al 1-800-577-TIPS (8477) o a través del sitio web oficial de Crime Stoppers.

🚨WANTED FOR AN ASSAULT: on Saturday, October 11, 2025, at approximately 11:02 P.M., two male victims were on the southbound "F" platform at the 57 Street subway station, when two unknown individuals slashed one victim and pushed the other on the tracks. pic.twitter.com/dZLPjaRHI2 — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 13, 2025

Sigue leyendo:

• Dos pervertidos del metro de Manhattan son buscados por manosear a mujeres a bordo de trenes

• Hombre de El Bronx asesinado a tiros a pocos pasos, tras escucharse una discusión, según NYPD

• Buscan a sujeto con camiseta de ‘Beavis and Butthead’ por lanzar juguete sexual en partido de Liberty, según NYPD