8 estados de EE.UU. bajo alerta por nevadas y heladas: NWS advierte condiciones peligrosas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) activó alertas de clima invernal en 8 estados de Estados Unidos ante la llegada de un frente frío que podría dejar acumulaciones de hasta 6 pulgadas (15 cm) de nieve en zonas de mayor altitud.

Las autoridades advirtieron sobre un rápido deterioro de las condiciones en carreteras y pidieron a la población prepararse para posibles impactos en viajes, cultivos y servicios básicos.

Las advertencias se extienden por Alaska, Colorado, Nueva York, Vermont, New Hampshire, Pensilvania, Maine y Massachusetts. Según el NWS, los cambios bruscos de temperatura y las precipitaciones de nieve podrían modificar en cuestión de horas las condiciones del terreno, reduciendo la visibilidad y provocando superficies resbaladizas.

En Alaska central, el organismo emitió una alerta específica para el área del resort Chena Hot Springs y el tramo conocido como Chena Hot Springs Road, al este del punto kilométrico 34. En esa región se espera una acumulación de entre 3 y 5 pulgadas (7 y 13 cm) de nieve, suficiente para cubrir señalizaciones y generar pavimento congelado. “Los puentes y curvas en sombra pueden volverse resbaladizos rápidamente”, advirtió el NWS, señalando que incluso los equipos de limpieza pueden tener dificultades para mantener despejadas las vías.

Un segundo aviso abarca tramos de la carretera Steese, hasta el marcador de milla 90, y sectores de mayor altitud en las Montañas Blancas. De acuerdo con los meteorólogos, “en los corredores de montaña, las pendientes pronunciadas se cubren con hielo y los conductores deben considerar tiempo adicional para frenadas y curvas”. Las acumulaciones podrían alcanzar las 5 pulgadas (15 cm), complicando el tránsito nocturno y los desplazamientos matutinos de los residentes.

El epicentro de las nevadas se concentrará en las zonas elevadas de los pasos Steese y Eagle, así como en el valle superior de Chatanika. “Las temperaturas más bajas cerca de los picos permiten que la nieve se mantenga y se acumule más rápido”, detalló el NWS de Fairbanks. En cambio, en los corredores inferiores se esperan precipitaciones mixtas, con lluvia ligera y llovizna congelante, que también representan riesgo de accidentes y caídas.

Las autoridades piden a la población de estos estados extremar precauciones cuando manejen. (Foto: Nick Ut/AP)

Riesgos de heladas y daños agrícolas

Las advertencias por heladas y congelación se extendieron también al noreste del país, especialmente en Nueva York, Vermont y New Hampshire. Las temperaturas mínimas previstas, entre 31.4 y 33.8 °F (-3 y 1 °C), representan una amenaza directa para plantas sensibles, huertos familiares y pequeñas producciones agrícolas. El NWS recomendó proteger cultivos y cubrir vegetación frágil, ya que “las zonas rurales y los valles resguardados pueden enfriarse más rápido, agravando los efectos de la helada”.

Los meteorólogos del NWS de Burlington indicaron que las noches despejadas y con poco viento aumentan el riesgo de enfriamiento radiactivo, favoreciendo la formación de escarcha incluso antes del amanecer. Además, las bajas temperaturas incrementan el peligro de rotura en tuberías expuestas y sistemas de riego. Se recomienda vaciar mangueras, cerrar válvulas externas y aislar grifos para evitar daños por congelamiento.

Las alertas por escarcha afectan también al norte y centro de Pensilvania, el sur de Maine, el oeste de Massachusetts y el valle de San Luis, en Colorado. “Las plantas sensibles, arbustos y vegetales pueden perder tejido productivo si no se protegen adecuadamente”, añadió el comunicado del NWS.

Recomendaciones a la población

El organismo meteorológico pidió a los residentes mantenerse informados a través de sus canales oficiales y no subestimar los avisos de corto plazo. “Las alertas llegan con poca anticipación, y los cambios en la previsión pueden amplificar los riesgos en el mismo día”, explicó el NWS en un boletín reciente.

Entre las medidas sugeridas se incluye: verificar el estado de los vehículos, disponer de mantas y alimentos no perecederos en caso de quedar varados, y planificar los viajes considerando demoras por acumulación de nieve o hielo. Para las personas mayores y quienes viven en áreas rurales, se recomienda revisar sistemas de calefacción y garantizar el acceso a fuentes de energía alternativas.

En zonas agrícolas, los expertos recomiendan usar cubiertas plásticas o textiles sobre plantas de ciclo corto y trasladar animales pequeños a refugios cerrados. “La anticipación es clave para evitar pérdidas innecesarias”, puntualizó el NWS.

Pronóstico para los próximos días

En Alaska, las alertas estarán vigentes hasta el viernes a las 22 horas (AKDT), coincidiendo con los traslados nocturnos y matutinos. El NWS de Fairbanks señaló que “el corredor de las Montañas Blancas recibirá la mayor cantidad de nieve entre el atardecer del jueves y la noche del viernes”.

Para el noreste, el meteorólogo Mark Pellerito, desde la oficina del NWS en Binghamton, anticipó que “la noche del jueves será fría, con temperaturas mínimas cercanas a los 32°F (0 °C) en los condados bajo alerta por congelación”. No se descarta que las advertencias se mantengan hasta el amanecer del viernes.

El experto añadió que el fin de semana podría traer un breve repunte térmico, con máximas de hasta 78.8°F (26 °C) en algunos valles, lo que daría una pequeña ventana de recuperación antes de un nuevo descenso de temperatura la próxima semana.

Sigue leyendo:

* Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 15 de octubre

* ¿Nevará en octubre en Nueva York?

* Continúa alerta por tormentas en Nueva York