¿Nevará en octubre en Nueva York?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió esta semana advertencias por bajas temperaturas y posibles heladas en amplias regiones del estado de Nueva York, en una señal temprana del inicio de la temporada fría en el noreste de Estados Unidos.

De acuerdo con el organismo, condados del norte y centro del estado permanecen bajo vigilancia ante la llegada de un frente de aire ártico asociado al vórtice polar, que está impulsando un marcado descenso térmico durante las noches y madrugadas.

El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) explicó que esta irrupción de aire frío se enmarca dentro de los patrones atmosféricos típicos del otoño en el noreste del país, aunque advirtió que podría intensificarse hacia diciembre debido a la evolución del fenómeno climático “La Niña”.

Según datos históricos de la NOAA, citados por el Democrat & Chronicle, este tipo de enfriamientos tempranos son comunes en la región, pero su severidad y persistencia pueden variar dependiendo del año. El organismo señaló que el monitoreo atmosférico muestra condiciones compatibles con una mayor influencia del vórtice polar en las próximas semanas.

¿Hay pronóstico de nieve para Nueva York en octubre de 2025?

Pese al descenso de las temperaturas, el NWS no anticipa nevadas para octubre de 2025. Los análisis de modelos meteorológicos indican que el aire frío actual no está acompañado de suficiente humedad para generar precipitaciones sólidas.

El informe del NWS señala que “la probabilidad de nieve permanece baja, dada la ausencia de humedad y las temperaturas máximas por encima de los 0 °C (32 °F)”. Es decir, aunque las noches puedan registrar valores cercanos al punto de congelación, las condiciones diurnas seguirán siendo demasiado cálidas para permitir la formación de nieve.

El monitoreo en tiempo real, disponible en la plataforma oficial del NWS, muestra alertas activas por heladas, pero ningún condado bajo advertencia de nevada para los próximos días en el estado de Nueva York.

Aún no se dan las condiciones atmosféricas para que se den las primeras nevadas de la temporada. (Foto: Mary Altaffer/AP)

¿Cuándo llega la primera helada en Nueva York, según los registros?

Los registros históricos del NWS confirman que la fecha de la primera helada varía significativamente según la zona. En Rochester, el promedio se sitúa alrededor del 19 de octubre; en Buffalo, el 23 de octubre; y en Syracuse, el 16 de octubre.

Por su parte, Albany y Poughkeepsie suelen registrar sus primeras heladas hacia el 10 de octubre, mientras que el récord de helada más temprana en Rochester se remonta al 17 de septiembre de 1959, según la base de datos pública del NWS.

Estos registros marcan la transición del clima otoñal hacia condiciones invernales y representan una alerta temprana para agricultores y residentes rurales, que deben proteger cultivos, cañerías y sistemas de riego ante la posibilidad de descensos térmicos bruscos.

La influencia de “La Niña” en el clima otoñal del noreste

De acuerdo con el Centro de Predicción Climática, el fenómeno “La Niña”, caracterizado por el enfriamiento del océano Pacífico ecuatorial, podría alterar los patrones de temperatura y precipitación en el noreste de Estados Unidos durante el último trimestre de 2025.

Aunque se prevén valores térmicos levemente superiores a los promedios históricos hasta diciembre, el desarrollo de “La Niña” puede favorecer la llegada de frentes fríos más frecuentes y un aumento en los episodios de heladas.

Los meteorólogos explican que este comportamiento climático refuerza la influencia del vórtice polar sobre la región, generando variaciones abruptas en la temperatura y un mayor contraste entre días templados y noches gélidas.

Las consecuencias directas se observan en el sector agropecuario, especialmente en cultivos sensibles como frutas, hortalizas y flores, que pueden sufrir daños irreversibles por la exposición prolongada al frío. Además, los municipios deben implementar medidas preventivas para evitar daños en tuberías, carreteras y sistemas de suministro de agua.

Cómo mantenerse informado ante las advertencias del NWS

El NWS recomienda a los residentes mantenerse informados a través de su plataforma oficial, donde se actualizan las alertas activas y los pronósticos extendidos por condado.

Las autoridades aconsejan prestar especial atención a las noches y madrugadas de riesgo, cuando los termómetros pueden descender abruptamente. Las advertencias publicadas incluyen mapas interactivos y boletines detallados que facilitan la planificación y protección de propiedades, animales y cosechas.

El NWS también recuerda que los pronósticos pueden cambiar rápidamente durante el otoño, una de las estaciones más variables del año en el noreste del país. Por ello, el monitoreo constante de los reportes oficiales resulta esencial para reducir riesgos y responder con tiempo ante la posible intensificación del frío.

Un otoño más frío de lo habitual

Aunque no se anticipan nevadas inmediatas, la actual ola de frío en Nueva York representa un adelanto del invierno que se aproxima. Los meteorólogos coinciden en que el descenso térmico observado a inicios de octubre podría ser el inicio de una tendencia hacia un otoño más frío de lo habitual, en parte influenciado por “La Niña”.

Mientras tanto, los agricultores y autoridades locales se preparan para semanas de vigilancia intensa, conscientes de que los primeros episodios de helada son solo el preludio de una temporada que podría traer nuevos desafíos para el clima y la infraestructura del estado.

La combinación de aire ártico, noches despejadas y una atmósfera más seca marca el comienzo del periodo de mayor variabilidad térmica en Nueva York, un recordatorio de que el otoño ya está en pleno desarrollo y de que el invierno se aproxima con pasos firmes.

