Antiguo apartamento de Mick Jagger se vendió por $7.3 millones de dólares

Esta semana se ha informado que el antiguo apartamento de Mick Jagger en Londres, Inglaterra, se vendió por el precio que marcaba inicialmente y, además, el comprador fue un fanático de The Rolling Stones.

Por los momentos se desconoce la identidad del comprador, pero ‘Mansion Global’ se ha podido enterar de que ciertamente es una persona muy seguidora de la legendaria banda de rock liderada por Jagger.

El apartamento entró al mercado de bienes raíces en marzo de este año y la venta se cerró por $7.3 millones de dólares.

Ya no está disponible el anuncio en la página web de la agencia de bienes raíces, aunque su mayor forma de promocionar el sitio fue diciendo que el apartamento había sido alquilado por Jagger desde 1966 hasta 1968, al mismo tiempo que The Rolling Stones comenzaba.

Se dice que durante estos dos años, Jagger organizó varias fiestas a las que iban sus compañeros de banda y muchas otras personas.

En el listado, se describía el apartamento: “Al entrar a la propiedad, un amplio pasillo de tres metros de largo da acceso a la sala de estar y al comedor formal, ambos con amplios ventanales y acceso directo a un balcón privado. Además, encontrará una moderna cocina-comedor equipada con electrodomésticos de alta gama, elegantes gabinetes y un amplio espacio de trabajo”.

El nuevo propietario ahora podrá disfrutar de una propiedad de 2,495 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

También hay que resaltar lo histórico del sitio, pues se encuentra en la cuarta planta de un edificio que fue construido en 1904.

Durante toda su carrera, Jagger ha sido propietario de varias residencias en Reino Unidos y Estados Unidos. Por ejemplo, en 2023 vendió una mansión en The Lake Club, Florida, por $3.25 millones de dólares.

Sigue leyendo:

• Mark Wahlberg pagará $47 millones de dólares por una mansión en Florida

• Piden $6.8 millones de dólares antiguo hogar de Judy Garland en Cape Cod

• Roseanne Barr recibió más de lo que pedía por su casa en Hawái