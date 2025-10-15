Ariana Grande y Cynthia Erivo invitan a Wendy Guevara y ‘Las Perdidas’ a fiesta de ‘Wicked’

La magia de Oz se mezcla con el carisma de Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, mejor conocidas como ‘Las Perdidas’, quienes han sido invitadas oficialmente para ser las anfitrionas de la próxima fiesta de disfraces inspirada en Wicked, programada para el 30 de octubre.

El anuncio se dio a conocer a través de un video compartido en redes sociales, donde las protagonistas de la película, Ariana Grande (Glinda) y Cynthia Erivo (Elphaba), hicieron una invitación especial a las creadoras de contenido mexicanas.

“Escuchamos que tal vez estén un poco perdidas en algún lugar de Oz. Bueno, esperemos que encuentren su camino pronto. Porque chicas, realmente necesitamos su ayuda. Todos aquí nos hablaron de ustedes y su fabulosa energía mágica. Por eso son perfectas para el trabajo”, expresaron.

“Si alguna vez te has sentido audaz, diferente, poderoso o simplemente te encantan los buenos disfraces, esta fiesta es para ti. Ven vestido con tu personaje favorito de Wicked y únete a la celebración. Contamos con todos ustedes para que sea inolvidable“, agregaron

El clip, de tono divertido y lleno de guiños a la película, concluye con una referencia a su famosa frase.

“Wendy, Paola y Karina: gracias por ayudarnos, realmente esperamos que esta vez no estén perdidas, perdidas, perdidas”, añadieron entre risas Ariana y Cynthia.

Haz click en la publicación

La celebración promete ser una experiencia inmersiva en el universo de Wicked, con decoraciones, personajes y disfraces inspirados en los habitantes de Oz.

Hasta el momento, no se ha revelado el lugar exacto del evento y tampoco se ha confirmado si Ariana Grande y Cynthia Erivo estarán presentes, quienes visitaron México el año pasado durante la promoción de la primera parte de la cinta.

‘Wicked: For Good’ tiene previsto su estreno el 21 de noviembre, y la fiesta de disfraces promete ser un preámbulo mágico e inolvidable para los fanáticos del universo de Oz.

Sigue leyendo: