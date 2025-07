Ariana Grande reafirma que la música sigue siendo su prioridad y prepara conciertos para 2026

Luego de que Ariana Grande ha estado involucrada desde el año pasado en la filmación de la película ‘Wicked’, los rumores de que dejaría su carrera musical comenzaron a sonar con fuerza.

Todo este ruido empezó porque desde que se anunció su participación como Glinda en la adaptación cinematográfica del icónico musical de Broadway, Ariana ha estado bastante alejada de los reflectores musicales.

Sin embargo, fiel a su estilo, directo y sin filtros, fue ella misma quien decidió aclarar en sus redes sociales que el canto continúa siendo el eje central de su carrera, pero que está tratando de encontrar un equilibrio entre sus diferentes proyectos creativos.

“Es una tontería de su parte asumir que sólo porque estoy muy ocupada con tantas cosas planeo abandonar el canto y la música… ¡¡¡es y siempre ha sido mi sustento. Habrá que hacerle espacio a todo“.

“Puede que no se vea exactamente como era antes, pero prefiero cómo se ve en mi cabeza. Me estoy divirtiendo. Me siento agradecida, emocionada e inspirada”, escribió la artista, de 32 años.

Ariana sigue siendo, ante todo, una cantante. Y aunque la actuación y sus otras pasiones la tienen entusiasmada, no piensa dejar de hacer música. De hecho, Eternal Sunshine, su séptimo álbum de estudio, salió en 2024 y fue un éxito rotundo. Poco después, lanzó una versión deluxe con más canciones, para quienes no tuvieron suficiente.

Aunque no hizo una gira tradicional para promocionarlo, adelantó que planea realizar conciertos más íntimos en 2026.

“Estoy encontrando un equilibrio entre muchos proyectos y esfuerzos que me encantan, y haciéndolo a mi manera… así que estoy trabajando en un plan para cantarles a todos el año que viene. Aunque sea sólo un ratito. Los quiero“, añadió.

Mientras tanto, Ariana está enfocada en la promoción de ‘Wicked: For Good’, la segunda parte de la película, que se estrena el próximo 21 de noviembre. Y por si fuera poco, también prestará su voz a ‘Oh, the Places You’ll Go’, una cinta animada dirigida por John M. Chu.

“Le encanta la oportunidad de profundizar en la actuación y se mantiene muy involucrada en sus diversos negocios. Dicho esto, Ariana siempre ha sido y sigue siendo música ante todo. El objetivo es encontrar un ritmo donde todas estas salidas creativas puedan coexistir, y está en pleno proceso de construir ese equilibrio”, afirmó un representante de la exestrella de ‘Victorious’, en un comunicado publicado por Variety.

