Arrestan en Florida al adolescente que fingió su secuestro por ir de campamento

Caden Speight, el adolescente que fingió ser secuestrado por hispanos en Florida, fue arrestado por la policía por falsas declaraciones, luego de que las autoridades emitieran una alerta amber y desplegaran elementos de seguridad para localizarlo, mientras él se encontraba en otra ciudad, al parecer de campamento.

Jason Williams, detective de delitos graves de la Oficina del Sheriff del Condado de Marion informó que Caden Speight, de 17 años, fue arrestado “por presentar pruebas falsas, disparo a un transporte, hacer una denuncia falsa de un crimen y posesión de un arma de fuego por un menor”.

Lanzaron alerta amber y se movilizaron para localizarlo

El 25 de septiembre alrededor de las 4:10 de la tarde, los oficiales del sheriff respondieron al 12800 de la autopista SW 484 en la ciudad de Dunnellon, después de que Caden Speight enviara un mensaje a su familia diciendo que le habían disparado.

“Life360 mostró esto como su última ubicación conocida. Cuando los agentes llegaron, localizaron el camión que Speight había estado conduciendo; sin embargo, no se encontraba por ninguna parte”, explicó el sheriff en un comunicado.

Las autoridades lanzaron una alerta amber, para localizar al joven, además movieron personal para su búsqueda, “muchos otros organismos de seguridad, fueron desplegados para buscar a Speight y recoger pruebas en el supuesto lugar del crimen”.

La imagen con la que hicieron la alerta amber y la otra es cuando lo vieron irse del lugar en su bicicleta. Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Marion.

Dijo que había sido secuestrado por cuatro hispanos

Los oficiales del sheriff, la Unidad de Aviación, la Unidad de Fuerza de Campo y la Unidad Montada, y voluntarios se unieron para buscar al adolescente. Y fue cuando inició la investigación.

Speight dijo que había sido secuestrado por cuatro hombres hispanos y había recibido un balazo en la pierna.

Los técnicos de la escena del crimen observaron un agujero de bala a través del parabrisas del vehículo, el teléfono móvil dañado, marcas de arrastre en la suciedad y huellas de bicicleta que se alejaban de la camioneta.

Después de llevar a cabo una investigación, vieron que el adolescente había disparado a través del parabrisas y salpicó sangre en el camión, además de destruir su teléfono, después escapó del lugar en su bicicleta y llevaba suministros para acampar, los cuales había comprado en un Walmart, justo en el momento cuando avisó de su incidente.

Todo fue falso, completamente inventado

El sheriff Woods publicó un video en donde dio los resultados del caso, “se demostró que los detalles iniciales que Caden envió por mensaje de texto a su familia eran falsos. Completamente inventado“, puntualizó, tras finalizar la investigación.

Los detectives también descubrieron que el joven había hecho búsquedas de ChatGPT sobre cómo recoger sangre sin causar dolor y sobre cárteles mexicanos. Además, un testigo lo vio a Speight en su bicicleta.

Los detectives descubrieron que no existían pruebas de haber sido secuestrado por cuatro hombres y que lo hubieran subido en una furgoneta de color claro. A través de las cámaras de vigilancia lograron ver que Caden estaba en una bicicleta negra que compró justo antes de reportarse el incidente.

“Intentó continuar con la trampa”

Los oficiales del Departamento de Policía de Williston (WPD) localizaron a Speight durante una llamada de servicio en 727 W Noble Avenue en Williston. El adolescente tenía una pistola y la bicicleta.

Las autoridades mencionaron en el comunicado, que Speight “intentó continuar con la trampa y tuvo una herida de bala autoinfligida en la pierna, que le rompió el fémur y requirió tratamiento médico”.

“Al final de nuestra investigación, se obtuvo una orden para el arresto de Caden Speight. Finalmente fue arrestado y transportado al Departamento de Justicia de Menores”, indicó el sheriff del condado de Marion.

