Dodgers arrollan a Milwaukee y ponen en 2-0 la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Angeles Dodgers dieron un severo correctivo a los Milwaukee Brewers al imponerse 5-1 este martes, estirando a 2-0 su ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de las Grandes Ligas.

El japonés Yoshinobu Yamamoto se encargó de lanzar un juego completo, mientras que la ofensiva de los Dodgers contó con los jonrones del dominicano Teoscar Hernández y del estadounidense Max Muncy, que hicieron vibrar el American Family Field de Milwaukee.

Yamamoto (2-1) permitió apenas tres imparables y una carrera, retirando a siete bateadores por la vía del ponche.

Con esto, se acreditó el primer juego completo en postemporada para los Dodgers desde José Lima en 2004. La única carrera que permitió fue obra del venezolano Jackson Chourio, quien conectó un cuadrangular en el primer turno al bate.

Hernández respondió en el segundo episodio con un jonrón por el jardín izquierdo frente a su compatriota Freddy Peralta, mientras que el cubano Andy Pages remolcó al puertorriqueño Kiké Hernández con un doble para sumar otra anotación.

El marcador permaneció ajustado hasta la sexta entrada, cuando Max Muncy conectó un tablazo sobre la pared del bosque central, asegurando la cuarta carrera de Los Angeles. En la séptima, Shohei Ohtani impulsó a Kiké Hernández con un sencillo, y en la octava, Tommy Edman llevó a la registradora a Will Smith, sellando la quinta anotación.

Con la victoria, los Dodgers regresan a casa para disputar los próximos tres partidos de la serie al mejor de siete, manteniendo el control sobre la serie hacia la posible clasificación a la Serie Mundial.

