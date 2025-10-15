Eric Adams abre la puerta a respaldar a Cuomo para la alcaldía de NY: “Estamos conversando”

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, reconoció que mantiene conversaciones con el exgobernador Andrew Cuomo para respaldarlo en su carrera a la alcaldía de la ciudad, aunque aclaró que todavía no ha tomado una decisión definitiva.

Durante una entrevista en The Reset Talk Show recogida por NBC News, Adams afirmó que ha dialogado con Cuomo y destacó que ambos comparten preocupación por lo que describen como la “agenda de extrema izquierda” en la ciudad.

“Estoy conversando con Andrew. Creo que es importante que no podamos sucumbir a la agenda de extrema izquierda en esta ciudad”, señaló Adamns, quien se retiró de la carrera por la reelección en septiembre tras haber lanzado una campaña independiente a comienzos de año.

Las declaraciones de Adams se producen a menos de un mes de las elecciones, en las que Cuomo enfrenta una difícil batalla contra el asambleísta estatal Zohran Mamdani, quien lo superó en las primarias demócratas.

El martes, Adams advirtió que una victoria de Mamdani representaría “un retroceso” para la ciudad.

“Tenemos un gran obstáculo y es Zohran. No quiero que retrocedamos y Zohran y los Socialistas Democráticos de América nos harán retroceder”, dijo en una conferencia de prensa en el Kings County Hospital, en Brooklyn.

Abierto al apoyo

Por su parte, Cuomo ya había expresado su disposición a recibir el apoyo de Adams. En declaraciones a Meet the Press NOW de NBC News a principios de mes, el exgobernador aseguró que “daría la bienvenida” a ese respaldo, subrayando las diferencias ideológicas con su contrincante.

“Son como comparar peras con manzanas. No podríamos ser más diferentes. Yo soy un demócrata tradicional. Él es un demócrata marginal”, sostuvo.

Adams, por su parte, defendió los logros de su gestión y dejó entrever que aún ve opciones para el exgobernador.

“Gracias a Dios que fui alcalde de esta ciudad para mantener alejada parte de esa radicalización de extrema izquierda de nuestros jóvenes y de nuestra ciudad”, dijo hoy el alcalde, según NBC News.

Añadió que todavía queda “mucho tiempo” para determinar quién será el próximo alcalde, y dijo a sus seguidores que todavía no deben resignarse.

En un comunicado posterior, la campaña de Adams aclaró que el alcalde no había formalizado un respaldo a Cuomo, aunque mantienen abiertas las conversaciones.

Sigue leyendo:

• Mamdani y Cuomo arrecian campaña por la Alcaldía de NYC: fortalezas y debilidades

• Mamdani y Hochul acuerdan el cuidado infantil universal, pero no cómo financiarlo

• Demócratas de NY se unen a Letitia James tras acusación: “Hemos cruzado una línea roja”