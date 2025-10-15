Gabriel Soto abre su corazón sobre la depresión y sus retos personales

Gabriel Soto, en oportunidades, ocupa los principales titulares del mundo del entretenimiento por polémicas que están relacionadas con presuntas infidelidades que no han sido comprobadas. Sin embargo, en esta ocasión, se trata de un problema de salud mental que él tuvo que enfrentar debido a que fue diagnosticado con depresión; así, destacó que el último año lo hizo ver muy complejo.

“Problemas de salud me hicieron caer en una depresión terrible, de verdad fue un año muy complicado y lo digo abiertamente, no hay que tener pena de eso, fue un bache en el que caí donde no veía la luz al final del túnel”, dijo durante el encuentro con los medios de comunicación.

El actor mexicano de 50 años aseguró que todavía existen muchas cosas que lo hacen seguir adelante a pesar de lo complejas que se puedan ver las cosas; por ello, una de las formas de drenar es salir a caminar mientras tiene contacto con la naturaleza. Otra de las formas que lo hacen levantarse cada día de su cama son los compromisos laborales con los que debe cumplir, donde siente que hay muchos motivos para seguir teniendo ánimos frente a las adversidades.

“Trato de salir a caminar a la naturaleza, estar en contacto con el Dios superior, con el universo y, sin duda alguna, el trabajo; también el trabajo te da una meta y una motivación para levantarte, echarle ganas”, respondió a los reporteros sobre cómo enfrenta este tipo de situaciones.

La telenovela más reciente que protagonizó el mexicano acaba de finalizar y mencionó que le agradece mucho ese proyecto televisivo, ya que, más allá de un empleo, sintió que lo salvó de situaciones muy complejas de las que creía que no iba a poder seguir; fue durante una conversación con “Entretelenovelas Magazine” donde habló abiertamente sobre lo positivo que fue haber grabado.

Para Soto, fue más difícil de lo que muchos creían, porque no le estaban saliendo proyectos y llegó a pensar que se trataba de su edad: “Yo agradezco todo lo que pasó con Monteverde, fue como regresarme mi alma al cuerpo, rescatarme en todos los sentidos, tanto a nivel personal como profesional. Monteverde, para mí, fue la luz al final del camino y fue como el resurgimiento de Gabriel Soto en todos los sentidos“, dijo.

