Katy Perry rechaza propuesta matrimonial de un fan y reaviva rumores de romance con Justin Trudeau

La cantante Katy Perry volvió a ser noticia luego de que rechazó una propuesta de matrimonio de un fan durante el concierto que ofreció el lunes en el O2 Arena, de Londres, y con su respuesta avivó nuevamente los rumores de romance con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Todo sucedió cuando un hombre del público, identificado como Darren, le pidió matrimonio a Perry, de 40 años, a lo que ella respondió con humor, pero sus palabras despertaron curiosidad: “Hoy no. ¿Sabes? Debías haberme preguntado sobre eso hace 48 horas”, aseguró la cantante de “All the Love”, quien continúa su gira The Lifetimes Tour.

Perry continuó la broma aludiendo a su vida sentimental: “Me parece interesante que hayas escuchado que estoy soltera”, comentó, en tono irónico, sugiriendo que podría no ser así.

Esta declaración de Katy Perry llega en medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Justin Trudeau. En los últimos días circularon imágenes que los muestran en actitudes cariñosas a bordo del yate de la intérprete en Santa Bárbara, California. En las fotografías, la pareja aparece abrazada y besándose durante un paseo de avistamiento de ballenas.

“No me di cuenta con quién estaba ella hasta que vi el tatuaje en el brazo del hombre, y comprendí que era Justin Trudeau”, reveló un testigo al medio británico Daily Mail.

Los rumores sobre la cercanía entre Katy Perry y Justin Trudeau comenzaron en julio, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Montreal, apenas unas semanas después de que la artista confirmara su separación de Orlando Bloom. La pareja, que mantuvo una relación intermitente durante casi una década, comparte a su hija Daisy, quien cumplió cinco años en agosto. A pesar de la ruptura, Perry y Bloom han declarado públicamente que continúan colaborando en la crianza de su hija, priorizando “la estabilidad y el respeto mutuo”.

Por su parte, Trudeau, de 53 años, pasó el Día de Acción de Gracias (celebrado el lunes en Canadá) con su ex esposa, Sophie Grégoire Trudeau, y su familia. Ella compartió fotos de la reunión y expresó su alegría.

Sigue leyendo: