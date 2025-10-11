Abogado de Belinda dice qué fue lo que más le afectó a la cantante del libro de Lupillo Rivera 

Eduardo Osiel García, abogado de Belinda, habló en el programa La Mesa Caliente de las razones por las que la cantante decidió demandar a Lupillo Rivera, quien habló de ella recientemente en su libro ‘Tragos Amargos’.

En la conversación con el programa de Telemundo, indicó que la demanda se basa en las afirmaciones que el cantante ha hecho no solo en el libro, sino también en redes sociales como TikTok y YouTube. “Los comentarios que realiza en plataformas digitales como TikTok, YouTube, en las cuales, de manera reiterada, se ha referido a mi representada de manera degenerativa”, indicó.

García dijo que en el texto se usó tanto el nombre como imagen de la intérprete de “Cactus”, pero que además su principal preocupación son las afirmaciones que el ‘Toro del Corrido’ hizo sobre una supuesta relación entre ellos.

“Primero, la afirmación de que existió una relación sentimental entre ellos dos, lo cual Belinda, de manera categórica, lo ha referido de esta manera“, dijo.

También habló de cómo Lupillo incluyó una captura de una llamada por FaceTime, lo que, según el abogado, viola la intimidad de la artista.

En la entrevista, García explicó que una de las medidas que ordenó el Ministerio Público en México es que el artista no se puede acercar o comunicar a Belinda.

Otra de las órdenes que dieron fue la prohibición de conductas de intimidación o molestias hacia la famosa.

La defensa también pidió que se baje el contenido digital en el que el hermano de Jenni Rivera hace comentarios despectivos de la artista.

En caso de incumplir estas medidas, el exparticipante de La Casa de los Famosos podría ser arrestado hasta por un lapso de 36 horas.

El libro ‘Tragos Amargos’ ha sido una publicación bastante controversial, debido a todas las revelaciones que el cantante hizo, no solo de Belinda, sino de otras personalidades como Jenni Rivera, su hija Chiquis y también Mayeli Alonso, quien estuvo casada con Lupillo.

