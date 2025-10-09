Belinda procede legalmente contra Lupillo Rivera por violencia digital y mediática

La cantante y actriz Belinda inició acciones legales en contra Lupillo Rivera tras las declaraciones públicas del cantante sobre un supuesto romance entre ambos, las cales, según el equipo jurídico, de la ojiverde, vulneran su intimidad, dignidad y derechos.

A través de un comunicado oficial, la firma Maceo, Torres & Asociados, S.C. informó que el pasado 2 de octubre interpuso una querella ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la probable comisión de los delitos de violencia digital y violencia mediática, contemplados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Mencionando que estas acciones derivan de “la divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento”.

De acuerdo con el comunicado, La FGJCDMX otorgó medidas de protección inmediatas a favor de la intérprete de ‘Cactus’, con el fin de garantizar su seguridad, integridad y dignidad, al reconocer la existencia de actos de violencia en su contra.

El equipo legal de Belinda subrayó que, si bien la libertad de expresión está amparada por el artículo 6º de la Constitución, esta tiene límites cuando afecta derechos como la dignidad, el honor y la vida privada, protegidos por el artículo 16 constitucional.

Asimismo, el despacho citó instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, los cuales obligan al Estado mexicano a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, incluyendo la violencia digital y mediática.

“Ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso. Tales actos constituyen violencia de género y una violación a derechos humanos”, puntualizó la firma Maceo, Torres & Asociados.

“La libertad de expresión no es absoluta, y no puede invocarse para justificar actos que generen violencia digital, explotación indebida de la imagen o vulneración de la dignidad de las mujeres”, añadió el despacho.

Las acciones legales se presentan días después de la publicación de la autobiografía de Lupillo Rivera, titulada ‘Tragos Amargos’, donde el cantante afirma haber mantenido una relación sentimental de siete meses con Belinda, tras coincidir en el programa ‘La Voz México’ en 2019.

Hasta el momento, Lupillo Rivera no ha emitido declaraciones públicas en respuesta a la denuncia presentada.

Sigue leyendo: