Rubio recibirá en Washington al secretario de Relaciones Exteriores de México

El secretario de Estado, Marco Rubio recibirá en Washington D.C. el miércoles 15 de octubre al secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para dar seguimiento de la visita de septiembre. Reuters informó que la administración Trump revocó las visas estadounidenses de cincuenta funcionarios y políticos de México.

“El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunirá mañana en Washington, D. C., con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, en seguimiento a la visita que realizó a México el mes pasado y a los mecanismos de cooperación establecidos entre ambos países”, escribieron a través de la cuenta de la secretaría en X.

Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley

Marco Rubio tuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 3 de septiembre en el Palacio Nacional y posteriormente ofreció una conferencia de prensa conjunta con el secretario De la Fuente.

En el encuentro, ambos Gobiernos consolidaron el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, una estrategia bilateral enfocada a reforzar la coordinación en temas como el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de drogas y la migración irregular, reportó EFE.

Revocación de visas a funcionarios y políticos

Sheinbaum dijo en septiembre que se abordaron otros temas como la reducción en el fenómeno migratorio y los avances en la seguridad, aunque descartó que Estados Unidos haya pedido que pudieran ingresar a territorio mexicano más agentes de seguridad estadounidenses para el combate a grupos narcotraficantes.

Por otro lado, la agencia de información Reuters reportó que dos funcionarios mexicanos le confirmaron que la administración del presidente Donald Trump había revocado las visas estadounidenses de más de 50 funcionarios y políticos mexicanos.

