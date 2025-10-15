Stephanie Salas desmiente rumores sobre la herencia de Silvia Pinal

La actriz Stephanie Salas respondió a los rumores que han circulado con respecto a la herencia de la primera actriz, Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre de 2024.

En redes sociales circuló información sobre presuntos cobros millonarios de seguros de vida y la designación de un nuevo albacea del patrimonio de Silvia Pinal. Stephanie Salas, nieta de Silvia Pinal, fue abordada por los medios a su llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

Los reporteros le preguntaron sobre los rumores que surgieron con relación a la herencia de la fallecida actriz. Salas desmintió rotundamente esos rumores y aseguró que se trata de “puro chisme”. “Es lo único que les digo. Y quien anda ahí pululando, pues qué chismoso, quién sabe qué cosas, qué le dijo a un pajarito. Ay, no sé, qué chismoso, yo no sé quién anda chismeando eso. Pura inteligencia artificial, puro chisme. No crean”, expresó en declaraciones recogidas por el programa Ventaneando.

De acuerdo con Stephanie Salas las decisiones que involucren las decisiones de la familia sobre la herencia de Silvia Pinal deben mantenerse en total privacidad. “Son cosas privadas, ¿no? Yo creo que la gente lo respeta de esa manera y así tiene que ser. Imagínate andar ventilando las cosas íntimas y personales de una familia, pues es así”, comentó.

A finales de agosto de este 2025 la conductora del programa ‘De Primera Mano’, Addis Tuñón, informó que la segunda albacea del testamento de Silvia Pinal, la señora María Elena Galindo habría renunciado a esta responsabilidad por presuntos conflictos con los herederos de la actriz.

La familia se ha mostrado reservada sobre la elección del nuevo albacea del testamento de la actriz, quien pronto cumplirá su primer aniversario luctuoso.

Stephanie Salas dejó abierta la posibilidad de que se realice un homenaje por el primer aniversario de la muerte de Silvia Pinal. “Por supuesto, claro que sí, todo el tiempo, así debe de ser”, afirmó. “¿Quién sabe? Pues le preguntaría a mi madre”, concluyó.

