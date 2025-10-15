Itatí Cantoral y las razones por las que no demandará a su ex por manutención

Itatí Cantoral una vez más se sinceró sobre algunos aspectos de su vida, tal y como lo es la maternidad, y se trata de su exesposo Carlos Alberto Cruz, con quien tuvo a su hija y ahora tiene 17 años. La convivencia entre ellos suele ser bastante lejana, pero ha sido de una manera sana.

Durante una entrevista a la revista TVNotas, explicó que se llevan bastante bien, a pesar de que ella ha asumido en su totalidad la responsabilidad de su hija menor, dado que no cuenta con ayuda económica de Cruz. Por ello, aprovechó para aclarar que no es algo que le incomode y lo volvería a hacer “mil veces más”: “Mi hija tiene una buena relación con su papá, lejana, pero lo queremos mucho”.

Cantoral mencionó que no pretende tomar acciones legales por el hecho de que él no la ayuda con dinero para su hija, quien sigue siendo menor de edad: “Lo llevo feliz de la vida y le deseo lo mejor a su papá. No he pensado en demandarlo, lo queremos mucho. Y si fuera mi esposo y le hubiera ido mal en el trabajo (lo apoyaría), como cuando estuvimos casados, pues yo asumí todos los gastos porque lo amaba”.

El padre de la hija menor de la actriz no se encuentra en su mejor momento económico y no ejerce como director desde hace mucho tiempo; ahora tiene otras ocupaciones, y una de ellas es ser taxista para poder sobrellevar la situación y sostener su hogar, por lo cual entiende que no está en una posición para girar una manutención a María Itatí.

“Lo que pasa es que trabaja mucho para ganarse la vida, porque no es fácil en este país. Ahora ya no es director. Está en bienes raíces y es Uber. Tiene mucho trabajo para poder llevar la comida a su casa”, dijo.

La villana de reconocidas telenovelas hace poco felicitó a su hija por su cumpleaños y aprovechó para dejarle un corto, pero emotivo mensaje, dado el gran significado que tiene en su vida: “Gracias María Itatí por existir. Doy gracias a Dios por darme la gran bendición de tenerte en mi vida. Te amo hasta el infinito y más allá”.

Sigue leyendo:

· Itatí Cantoral opina sobre el nombre artístico de su hijo Eduardo Zucchi

· Hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina revela por qué se cambió sus apellidos

· Itatí Cantoral sobre su carrera: “Me quitaron trabajo por estar embarazada”