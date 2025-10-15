Vinícius Júnior, procesado en Brasil por disturbios durante su fiesta de cumpleaños

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior fue procesado por la Justicia brasileña por el presunto delito de “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos”, tras la fiesta que organizó en Río de Janeiro con motivo de su cumpleaños número 25, según confirmaron este miércoles fuentes judiciales.

El caso se encuentra en el 9º Juzgado Especial Penal de Río, instancia encargada de juzgar delitos menores. La denuncia fue interpuesta por un vecino del lugar donde el jugador celebró su cumpleaños, entre el 19 y la madrugada del 21 de julio, en una finca de lujo especializada en eventos como bodas y actos corporativos.

De acuerdo con la denuncia, citada por el diario O Globo, la celebración “causó mucho ruido y rompió el sosiego de la vecindad”. El denunciante señaló que incluso debió llamar a la Policía Militar, la cual acudió al sitio, constató el volumen elevado de la música y pidió a los asistentes que lo bajaran.

Según el testimonio, Vinícius y sus invitados “acataron las órdenes de los agentes, pero cuando estos se retiraron, el sonido volvió a alcanzar un volumen extremadamente alto”. Fuentes del Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro informaron que la audiencia preliminar está programada para el próximo 6 de noviembre.

La legislación brasileña establece que la “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” puede ser sancionada con una pena de entre 15 días y tres meses de prisión, o el pago de una multa.

De acuerdo con O Globo, al evento asistieron alrededor de 500 invitados, incluyendo a su compañero en el Real Madrid, Eduardo Camavinga, y a la cantante brasileña Anitta, una de las figuras más destacadas del reguetón latinoamericano.

