Trump advierte que podría retirar partidos del Mundial 2026 a ciudades “inseguras” como Boston

El presidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a generar controversia este martes al advertir que podría cambiar de sede algunos partidos del Mundial 2026 si considera que las ciudades anfitrionas no ofrecen condiciones seguras. El mandatario extendió esa misma amenaza a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pese a que no tiene autoridad directa para hacerlo.

“Si alguien está haciendo un mal trabajo, y percibo que las condiciones son inseguras, llamaría a Gianni (Infantino), el presidente de la FIFA, y le diría: ‘Movámoslo a otro lugar’”, declaró Trump ante los medios.

Según fuentes locales, sus comentarios estuvieron dirigidos principalmente hacia Boston, ciudad gobernada por la demócrata Michelle Yu, que ha sido blanco de críticas por parte de la administración republicana debido a sus políticas migratorias.

El Gillette Stadium de Foxborough, ubicado a las afueras de Boston, acogerá siete partidos del Mundial, previsto entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

El republicano añadió que aplicaría el mismo criterio para los Juegos Olímpicos: “Podría decir lo mismo de los Juegos Olímpicos, porque tenemos eventos en diferentes lugares. Si pensara que Los Ángeles no iba a estar bien preparado, lo trasladaría a otra ubicación”.

Aunque el presidente no tiene potestad para modificar las sedes de la Copa del Mundo, mantiene una relación cercana con Infantino, quien sí posee esa atribución.

Estas declaraciones se suman a las advertencias que Trump lanzó en septiembre contra otras urbes con gobiernos demócratas, como Seattle y San Francisco, a las que amenazó con retirarles partidos del torneo si las consideraba “inseguras”.

Estados Unidos compartirá la organización del Mundial 2026 con México y Canadá, y contará con 11 sedes, muchas de ellas en grandes ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston, Boston y Filadelfia.

