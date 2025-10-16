3,000 inmigrantes detenidos: meta este año del condado Nassau en Long Island, Nueva York

El condado Nassau en Long Island (NY) estima detener 3,000 inmigrantes indocumentados este año, gracias a un acuerdo especial con el gobierno federal que permite a su policía colaborar con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Como parte de una controvertida colaboración con el gobierno federal, el condado Nassau reservó dese marzo 50 celdas en la cárcel de East Meadow para alojar a detenidos por ICE en la ciudad de Nueva York y Long Island, cobrando $195 dólares por noche al gobierno federal, indicó New York Post.

“Todas las comunidades, especialmente la comunidad hispanoamericana del condado de Nassau, apoyan nuestra cooperación con ICE para que sus vecindarios sean seguros y sus escuelas estén libres de hacinamiento”, afirmó el martes el ejecutivo del condado Nassau, Bruce Blakeman.

Hasta la fecha, se ha arrestado a un promedio de 274 inmigrantes cada mes, siendo junio el mes con mayor actividad hasta la fecha, con 437; seguido de 380 en abril y 363 en agosto, según el condado.

Blakeman reconoció que como parte del acuerdo no sólo libera espacio en las cárceles locales para darle espacio a los inmigrantes, sino que también exige la designación de 10 policías del condado para capacitarse con el gobierno federal y les otorga una autoridad sin precedentes para detener a indocumentados sin orden judicial.

“El condado Nassau es el primero en Estados Unidos en tener un acuerdo integral con ICE bajo el programa 287(g) y continuará trabajando con ICE para mantener nuestro condado a salvo de inmigrantes ilegales no investigados que cometen delitos como envenenar a nuestros jóvenes con fentanilo”, declaró Blakeman a principios de año.

Los 10 detectives han sido entrenados por ICE desde entonces, pero no han sido llamados ni desplegados por este para ayudar en ninguna de sus operaciones, informaron funcionarios del condado el martes. Sin embargo, funcionarios de Nassau declararon en julio que el esfuerzo conjunto dio resultados rápidos y que hasta ese momento ya habían detenido a 1,400 inmigrantes, cifra que ha ascendido a 2,188 detenidos.

Entre ellos se encontraba Santos Banegas Reyes, un inmigrante hondureño de 42 años que había sido deportado tres veces, pero que seguía cruzando la frontera estadounidense sin papeles, según ICE. Reyes falleció apenas horas después de estar bajo custodia del condado de Nassau el mes pasado, y la agencia federal informó que probablemente murió por “insuficiencia hepática complicada con alcoholismo”. Su familia ha rechazado esa versión.

Mientras tanto, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) ha demandado a Nassau, al Departamento de Policía del condado y al comisionado de policía Patrick Ryder por su acuerdo con ICE. La querella alega que violan la ley estatal, que prohíbe a la policía local arrestar a quienes están acusados ​​de delitos civiles de inmigración.

De enero a junio más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley. A nivel nacional, han muerto al menos 20 migrantes en 2025 bajo custodia de ICE, la cifra más alta en cinco años.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.